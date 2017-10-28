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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Валенсия
Алавес - Валенсия: обзор матча 28 октября 2017
Алавес
28.10.2017, суббота, 14:00
Испания. Примера, 10 тур
1 : 2
Завершен
Валенсия
49'
Алексис
34'
С. Дзадза
66'
Родриго (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алавес - Валенсия
Желтая карточка
М. Гарсия
86'
66'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Родриго
Желтая карточка
Р. Эли
65'
ГОЛ! 1:1!
Алексис
Пас отдал
М. Эль-Хаддади
49'
Желтая карточка
К. Сантос
35'
34'
ГОЛ! 0:1!
С. Дзадза
Пас отдал
А. Перейра
Желтая карточка
К. Вигарай
23'
17'
Желтая карточка
Г. Паулиста
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
4
Алексис
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
9
Кристиан Сантос
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Валенсия
33
Нето
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
19
Родриго
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
18
Бурги
ЛВ
16
Даниэль Торрес
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
33
Начо Жиль
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
4-3-2
1
Пачеко
23
Педраса
19
Эли
2
Вигарай
4
Алексис
22
Вакасо
17
Пина
19
Гарсия
16
Эль-Хаддади
9
Сантос
4-2-2-2
33
Нето
33
Монтойя
3
Паулиста
24
Гарай
14
Гайя
19
Кондогбиа
18
Солер
8
Перейра
11
Гедеш
11
Дзадза
19
Родриго
Остались в запасе
Алавес
Валенсия
1
Антонио Сивера
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
16
Даниэль Торрес
ЦП
18
Бурги
ЛВ
19
Рубен Собрино
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
22
Игнасио Видаль
ПЗ
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
33
Начо Жиль
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
1
Антонио Сивера
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
16
Даниэль Торрес
ЦП
18
Бурги
ЛВ
19
Рубен Собрино
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Остались в запасе
22
Игнасио Видаль
ПЗ
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
33
Начо Жиль
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Алавес - Валенсия
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 8 тур
Алавес
1 : 2
10.10.2026
Атлетико
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Стадион:
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