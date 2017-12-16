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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Валенсия
Эйбар - Валенсия: обзор матча 16 декабря 2017
Эйбар
16.12.2017, суббота, 20:30
Испания. Примера, 16 тур
2 : 1
Завершен
Валенсия
49'
Т. Инуи
87'
Х. Хордан
57'
С. Мина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Валенсия
ГОЛ! 2:1!
Х. Хордан
Пас отдал
И. Альехо
87'
83'
Желтая карточка
А. Латорре
80'
Желтая карточка
А. Перейра
76'
Желтая карточка
Д. Парехо
71'
Желтая карточка
Ж. Кондогбиа
Желтая карточка
Д. Гарсия
65'
57'
ГОЛ! 1:1!
С. Мина
Пас отдал
А. Перейра
ГОЛ! 1:0!
Т. Инуи
Пас отдал
Х. Хордан
49'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
19
Хоан Хордан
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
14
Иван Альехо
ПВ
9
Серхио Энрих
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Валенсия
33
Нето
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
33
Начо Жиль
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
19
Кике
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
88
Неманья Максимович
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
4-2-2-2
13
Дмитрович
3
Анхель
15
Оливейра
23
Арбилья
2
Капа
19
Хордан
14
Дани Гарсия
14
Инуи
14
Альехо
19
Шарлес
9
Энрих
4-2-1-3
33
Нето
33
Монтойя
21
Рубен Везо
3
Паулиста
14
Гайя
10
Парехо
19
Кондогбиа
8
Перейра
19
Родриго
77
Мина
33
Жиль
Остались в запасе
Эйбар
Валенсия
12
Бебе
ЛВ
13
Асьер Риесго
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
22
Игнасио Видаль
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
12
Бебе
ЛВ
13
Асьер Риесго
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
19
Кике
ЦФ
Остались в запасе
22
Игнасио Видаль
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Эйбар - Валенсия
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
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