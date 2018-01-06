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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Жирона
Валенсия - Жирона: обзор матча 06 января 2018
Валенсия
06.01.2018, суббота, 18:15
Испания. Примера, 18 тур
2 : 1
Завершен
Жирона
27'
Х. Рамальо (АГ)
48'
Д. Парехо (П)
8'
Порту
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Жирона
Желтая карточка
Г. Паулиста
86'
Желтая карточка
Н. Максимович
86'
85'
Желтая карточка
Д. Тимор
Желтая карточка
Ж. Кондогбиа
76'
76'
Желтая карточка
К. Стуани
55'
Желтая карточка
Б. Эспиноcа
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Парехо
48'
Желтая карточка
Э. Гарай
35'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Х. Рамальо
27'
Желтая карточка
А. Перейра
24'
16'
Желтая карточка
Й. Мохика
8'
ГОЛ! 0:1!
Порту
Пас отдал
Й. Мохика
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
33
Нето
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
10
Даниэль Парехо
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
77
Санти Мина
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Жирона
37
Яссин Буну
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
8
Пере Понс
ОП
24
Давид Тимор
ОП
6
Алекс Гранель
ЦП
10
Порту
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
Валенсия
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
33
Начо Жиль
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Жирона
1
Горка Ирайсос
ВР
12
Дуглас Луис
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
11
Адай
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
21
Марлос Морено
ПВ
14
Майкл Олунга
ЦФ
4-2-2-2
33
Нето
14
Гайя
24
Гарай
3
Паулиста
22
Видаль
10
Парехо
19
Кондогбиа
11
Гедеш
8
Перейра
19
Родриго
77
Мина
3-4-1-1-1
37
Буну
6
Хуанпе
20
Эспиноcа
22
Рамальо
24
Маффео
8
Понс
24
Тимор
22
Мохика
6
Гранель
10
Порту
7
Стуани
Остались в запасе
Валенсия
Жирона
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
33
Начо Жиль
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
10
Борха Гарсия
АП
21
Марлос Морено
ПВ
1
Горка Ирайсос
ВР
12
Дуглас Луис
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
11
Адай
ЦП
14
Майкл Олунга
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
Остались в запасе
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
33
Начо Жиль
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Остались в запасе
10
Борха Гарсия
АП
21
Марлос Морено
ПВ
1
Горка Ирайсос
ВР
12
Дуглас Луис
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
11
Адай
ЦП
14
Майкл Олунга
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Кике Альварес
Статистика матча Валенсия - Жирона
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 10 тур
Жирона
2 : 0
18.10.2026
ФК Андорра
Информация о матче
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