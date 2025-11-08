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Хетаг Хосонов
Новости
€ 1 млн
Хетаг Хосонов - новости
Акрон
18 июня 1998 (28)
#80 | Полузащитник
180 см | 70 кг
Россия
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Видео
«Акрон» забил «Динамо» после шикарного ассиста Хосонова
2025.11.08 15:27
1
«Крылья» могут переманить игрока «Торпедо», который хочет остаться в РПЛ
2025.07.13 13:51
Фото
«Торпедо» купило россиянина с опытом игры против «МЮ»
2025.01.10 15:07
1
«Химки» заработают 60 миллионов рублей на продаже воспитанника ЦСКА
2025.01.08 22:10
«Торпедо» может приобрести воспитанника ЦСКА
2025.01.08 11:52
1
Фото
«Химки» подписали автора победного гола в Суперкубке России-2018
2023.06.28 21:38
КДК отстранил Гогниева на восемь матчей за стычку с арбитром. Хосонов пропустит четыре игры
2021.03.03 15:29
6
Хосонов – о стычке с игроками «Томи»: «Некрасиво поступил. Жалею, что не сдержал эмоции»
2021.03.01 15:58
КДК оценит поведение Гогниева 3 марта. Тренер «Алании» и Хосонов приглашены на заседание
2021.03.01 13:44
Хосонов, устроивший массовую потасовку: «Неправильно, что Гогниеву могут запретить любую футбольную деятельность»
2021.02.28 14:48
3
«СЭ»: тренера «Алании» Гогниева могут дисквалифицировать на два года. Он ударил арбитра
2021.02.28 12:45
9
Хосонов – о Вернблуме: «Как человек вообще не нравился»
2021.02.10 12:25
5
Хосонов перешел из ЦСКА в «Аланию»
2020.07.31 22:45
4
Хосонов – об игре против ЦСКА: «Хочу выложиться на 200%. Мне есть что и кому доказывать»
2019.09.14 09:17
7
Хосонов: «Гончаренко посоветовал отыграть еще сезон в «Тамбове», а потом вернуться в ЦСКА»
2019.06.18 12:40
4
«Тамбов» может выкупить Хосонова у ЦСКА в случае выхода в РПЛ
2019.01.25 16:15
4
ЦСКА отдал Хосонова в аренду в «Тамбов»
2019.01.25 11:07
3
Газизов: «Думаю, не получится арендовать Хосонова у ЦСКА»
2019.01.14 12:49
2
«Уфа» интересуется полузащитником ЦСКА Хосоновым
2019.01.09 15:10
3
Фото
Футболисты ЦСКА сфотографировались с чемпионским поясом Хабиба
2018.10.19 10:43
8
Хосонов отправился с ЦСКА на матч с «Анжи»
2018.10.18 16:05
1
Фото
Хосонов и Кучаев вернулись в общую группу ЦСКА
2018.10.15 17:48
18
Кучаев впервые после травмы крестообразных связок тренировался в общей группе ЦСКА
2018.10.01 17:03
8
Полузащитник ЦСКА Хосонов получил перелом плюсневой кости. Восстановление займет два месяца
2018.08.02 15:18
11
Гончаренко: «У ЦСКА есть Жамалетдинов, Чалов, Кучаев, Хосонов, Гордюшенко – это хорошая обойма»
2017.11.21 14:23
8
Ринат Билялетдинов: «Чемпионство «Локомотива» зависит от «Спартака»
2017.11.10 07:07
14
Бабаев: «Карасев спорными решениями испортил второй тайм матча с «Локомотивом»
2017.11.07 07:06
13
Чугайнов: «Удаление повлияло на результат, но кого тут винить, кроме самого Хосонова?»
2017.11.06 07:31
5
Бубнов считает, что Гончаренко нужно предъявлять претензии себе
2017.11.06 06:18
15
Хосонов был удален в матче «Локомотив» – ЦСКА
2017.11.05 18:00
23
1
2
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«Эта потеря бесследно не пройдет»: Радимов предрек проблемы клубу РПЛ
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Холанд обошел двух легендарных форвардов по голам за сборную
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В «Ростове» прояснили будущее Онопко в тренерском штабе
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Лига наций. Германия в дебютном матче Клоппа не смогла обыграть Нидерланды, пропустив на 92-й минуте
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В России забили гол прямым броском из аута после сальто
Вчера, 23:25
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Символическая сборная ЦСКА по версии Вагнера Лава
Вчера, 22:53
Еще один защитник покинет расположение сборной России
Вчера, 22:38
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Агент Дзюбы раскрыл детали переговоров со «Спартаком»: «Единственный человек был против»
Вчера, 22:18
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