Хосонов: «Гончаренко посоветовал отыграть еще сезон в «Тамбове», а потом вернуться в ЦСКА»

Полузащитник ЦСКА Хетаг Хосонов рассказал, почему согласился на аренду в «Тамбове» и подчеркнул, что главный тренер армейцев Виктор Гончаренко посоветовал ему остаться в тамбовском клубе еще на сезон.

– C Гончаренко говорил о своем будущем?

– Когда был в Москве, Виктор Михалыч позвал к себе. Очень приятно пообщались: тренер меня обнял, спросил о самочувствии. Спросил: «Что «Тамбов» думает?» Ответил, что клуб хочет меня оставить на Премьер-лигу. Все-таки, я ведущий игрок.

Виктор Михалыч посоветовал отыграть еще сезон в «Тамбове»: «Дай бог, сейчас получишь опыт постоянной игры в РПЛ. А потом возвращайся в ЦСКА». Я так понял, Гончаренко на меня рассчитывает, следил за моими матчами в «Тамбове». Его помощник Александр Владимирович (Ермакович) и Сергей Иваныч (Овчинников) тоже часто про меня спрашивали, что и как.

– Почему зимой ты выбрал «Тамбов»?

– Были и другие варианты, например, аренда в «Уфу». Но там хотели оформить соглашение с правом выкупа, а ЦСКА на это не был согласен. Потом встретился с президентом «Тамбова» и согласился на его предложение почти сразу.