Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    2 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    3 Тест: помните ли вы Евро-2012?
    Тест: помните ли вы Евро-2012?

    Хосонов: «Гончаренко посоветовал отыграть еще сезон в «Тамбове», а потом вернуться в ЦСКА»

    Полузащитник ЦСКА Хетаг Хосонов рассказал, почему согласился на аренду в «Тамбове» и подчеркнул, что главный тренер армейцев Виктор Гончаренко посоветовал ему остаться в тамбовском клубе еще на сезон.

    – C Гончаренко говорил о своем будущем?

    – Когда был в Москве, Виктор Михалыч позвал к себе. Очень приятно пообщались: тренер меня обнял, спросил о самочувствии. Спросил: «Что «Тамбов» думает?» Ответил, что клуб хочет меня оставить на Премьер-лигу. Все-таки, я ведущий игрок.

    Виктор Михалыч посоветовал отыграть еще сезон в «Тамбове»: «Дай бог, сейчас получишь опыт постоянной игры в РПЛ. А потом возвращайся в ЦСКА». Я так понял, Гончаренко на меня рассчитывает, следил за моими матчами в «Тамбове». Его помощник Александр Владимирович (Ермакович) и Сергей Иваныч (Овчинников) тоже часто про меня спрашивали, что и как.

    – Почему зимой ты выбрал «Тамбов»?

    – Были и другие варианты, например, аренда в «Уфу». Но там хотели оформить соглашение с правом выкупа, а ЦСКА на это не был согласен. Потом встретился с президентом «Тамбова» и согласился на его предложение почти сразу.

    • Хосонов перешел в «Тамбов» в январе этого года на правах аренды до конца сезона.
    • За тамбовчан 21-летний футболист провел семь матчей в ФНЛ и сделал одну голевую передачу и заработал одну желтую карточку.
    • Контракт хавбека с ЦСКА рассчитан до июня 2020 года.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:40
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79038
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    71778
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru