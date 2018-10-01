Кучаев впервые после травмы крестообразных связок тренировался в общей группе ЦСКА

Сегодня ЦСКА провeл тренировку накануне встречи второго тура группового раунда Лиги чемпионов с «Реалом».

В общей группе команды занимались защитник Хердур Магнуссон и полузащитники Хетаг Хосонов и Константин Кучаев. Последний впервые тренировался наравне со всеми после травмы крестообразных связок, полученной в мае в матче 29-го тура РПЛ прошлого сезона с тульским «Арсеналом».

Матч ЦСКА – «Реал» состоится во вторник, 2 октября, в Москве на стадионе «Лужники». Начало – в 22:00 по московскому времени.