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    Какой вы футболист?

    Кучаев впервые после травмы крестообразных связок тренировался в общей группе ЦСКА

    Сегодня ЦСКА провeл тренировку накануне встречи второго тура группового раунда Лиги чемпионов с «Реалом».

    В общей группе команды занимались защитник Хердур Магнуссон и полузащитники Хетаг Хосонов и Константин Кучаев. Последний впервые тренировался наравне со всеми после травмы крестообразных связок, полученной в мае в матче 29-го тура РПЛ прошлого сезона с тульским «Арсеналом».

    Матч ЦСКА – «Реал» состоится во вторник, 2 октября, в Москве на стадионе «Лужники». Начало – в 22:00 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.10.2018 17:03
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100906

      zigbert 2 октября 2018, 15:31

      Очень быстро восстановили Кучаева.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 2 октября 2018, 00:00

      Че тогда Магнуссон выйдет!? Че то он быстро восстановился!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 1 октября 2018, 21:19

      Вот это отличная новость!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2231

      river31 1 октября 2018, 19:38

      Это хорошо, усиление нам очень нужно сейчас.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 1 октября 2018, 17:52

      В ноябре все будут в строю, если новые игроки не пополнят лазарет. (тьфу, тьфу,тьфу)

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +307

      Mirex_CSKA 1 октября 2018, 17:33

      Выздоравливаем потихоньку) Остались Жора,Васин и Эрнандес.Здоровья команде)

      4
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      Рейтинг: +25019

      bset 1 октября 2018, 17:25

      Еще Васин подойдет и всех порвем.

      7
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 1 октября 2018, 17:11

      Молодец! Я только утром вспоминал и думал когда уже будет в строю!

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