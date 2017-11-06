Бубнов считает, что Гончаренко нужно предъявлять претензии себе

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов раскритиковал главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко после матча с «Локомотивом». По его словам, судьи не допустили серьезных ошибок в этой встрече.

«Высокая цена матча «Локо» – ЦСКА, отсюда и количество стычек, хорошие скорости и яркий футбол. «Локомотив» в очередной раз проявил характер, показал качественную игру, несмотря на то, что у ЦСКА было два дня форы после еврокубков. Хозяева могли даже победить, если бы Миранчук правильно распорядился мячом в концовке.

Удаление Хосонова? Все по делу. Обе желтые карточки показаны правильно. Удар Вернблума? Он акцентированно бил локтем, можно было показать даже красную. Карасев неудачно располагался в этом эпизоде, он не увидел эпизода. Боковой судья подказал – все правильно, но, повторюсь, за такое можно давать красную карточку.

Гончаренко после игры начал критиковать судей, я с ним не согласен. Он говорит, что нужно наигрывать молодых, а их удаляют, кому это идет на пользу? Я поразился. Так учите их правильно мяч отбирать. Если они молодые, то их не нужно наказывать за нарушения? Правила одинаковы для всех, тем более в Европе. Там не будут смотреть – молодой или нет, и какие задачи вы решаете.

У Гончаренко был опыт с Кучаевым в Туле. Он получил желтую карточку, но его не заменили. Последовало удаление. Поменяй Хосонова в перерыве, чтобы не было повторения ситуации. Тренер должен понимать, что у молодых еще не хватает опыта, они не всегда правильно отбирают, контролируют свои эмоции. Гончаренко нужно предъявлять претензии себе. В данном случае судьи отработали без серьезных ошибок и точно без грубых ошибок против ЦСКА», – сказал Бубнов.

Матч 16-го тура РФПЛ «Локомотив» – ЦСКА закончился со счетом 2:2. После этой встречи «Локомотив» продолжает возглавлять турнирную таблицу с 33 очками. Армейцы идут четвертой позиции, имея на своем счету 26 баллов.