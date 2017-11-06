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  • Бубнов считает, что Гончаренко нужно предъявлять претензии себе

Бубнов считает, что Гончаренко нужно предъявлять претензии себе

6 ноября 2017, 06:18
15

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов раскритиковал главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко после матча с «Локомотивом». По его словам, судьи не допустили серьезных ошибок в этой встрече.

«Высокая цена матча «Локо» – ЦСКА, отсюда и количество стычек, хорошие скорости и яркий футбол. «Локомотив» в очередной раз проявил характер, показал качественную игру, несмотря на то, что у ЦСКА было два дня форы после еврокубков. Хозяева могли даже победить, если бы Миранчук правильно распорядился мячом в концовке.

Удаление Хосонова? Все по делу. Обе желтые карточки показаны правильно. Удар Вернблума? Он акцентированно бил локтем, можно было показать даже красную. Карасев неудачно располагался в этом эпизоде, он не увидел эпизода. Боковой судья подказал – все правильно, но, повторюсь, за такое можно давать красную карточку.

Гончаренко после игры начал критиковать судей, я с ним не согласен. Он говорит, что нужно наигрывать молодых, а их удаляют, кому это идет на пользу? Я поразился. Так учите их правильно мяч отбирать. Если они молодые, то их не нужно наказывать за нарушения? Правила одинаковы для всех, тем более в Европе. Там не будут смотреть – молодой или нет, и какие задачи вы решаете.

У Гончаренко был опыт с Кучаевым в Туле. Он получил желтую карточку, но его не заменили. Последовало удаление. Поменяй Хосонова в перерыве, чтобы не было повторения ситуации. Тренер должен понимать, что у молодых еще не хватает опыта, они не всегда правильно отбирают, контролируют свои эмоции. Гончаренко нужно предъявлять претензии себе. В данном случае судьи отработали без серьезных ошибок и точно без грубых ошибок против ЦСКА», – сказал Бубнов.

Матч 16-го тура РФПЛ «Локомотив» – ЦСКА закончился со счетом 2:2. После этой встречи «Локомотив» продолжает возглавлять турнирную таблицу с 33 очками. Армейцы идут четвертой позиции, имея на своем счету 26 баллов.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА Вернблум Понтус Кучаев Константин Хосонов Хетаг Гончаренко Виктор Бубнов Александр Карасев Сергей
Комментарии (15)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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за ЦСКА с 1980г
1509940597
На счёт Хосонова и Кучаева - всё правильно сказал..Надо было менять.
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Allanon
1509941513
Бубнов красавец!
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Igor Belousov
1509942248
все нормально спартак-чемпион
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Alexs1997
1509942410
Все по делу сказал, причём судьи вообще не понятно, впервую очередь нужно с игроками грамотно работать.
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батог
1509943910
Саша прав!!!!
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XaXatyn
1509944477
Впервые я соглашусь с Бубновым !
Ответить
volfrik
1509948317
даже не верится что этот чудак что то правильное сказать может! в кои то веки согласен с ним полностью!
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VIPded
1509949568
Бубен пусть сам кого-нить потренирует, а потом уже поучать будет. А то ведь экспердить ума много не надо...
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vshter76
1509954035
Аргументация Гончаренко, мягко говоря, удивила. Эдак можно ожидать против прямых конкурентов выставления молодежного состава с установкой на игру: "по ногам не бейте, бейте сразу в голову с ноги, шипами. Вы молодые, вам ничего не будет"
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rostik-100
1509954270
По большому счету в ЦСКА все нормально было с Локо, я считаю, подвел команду, как его там, которого удалили. И травмы сказываются, Дзагоева не хватает на всю игру, к весне Гончаренко подготовит парней, заиграют, желаю в ЛЧ, а не в ЛЕ.
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