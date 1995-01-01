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    Хосонов – об игре против ЦСКА: «Хочу выложиться на 200%. Мне есть что и кому доказывать»

    Полузащитник ЦСКА, выступающий на правах аренды за «Тамбов», Хетаг Хосонов рассказал о том, почему хочет выйти на игру против бывшей команды.

    – С каким чувством ждете матч с ЦСКА?

    – Очень-очень сильно жду игру. Дай бог, чтобы у меня получилось выйти на поле против ЦСКА и выложиться на 200 %. Любой футболист с особым настроем выходит против своей бывшей команды. Я не исключение. Мне есть, что и кому доказывать.

    – В свое время вы получили достаточно шансов, чтобы закрепится в основе армейского клуба?

    – Да, мне давали достаточно шансов. Не могу за это никого винить в тренерском штабе. Посмотрим, что будет дальше. Нужно работать, постоянно доказывать свое право играть в основе.

    – Чем в данный момент вас превосходят конкуренты по позиции в ЦСКА Иван Обляков, Ильзат Ахметов, Яка Бийол и Кристиян Бистрович?

    – Честно говоря, ничем. Со всеми могу конкурировать.

    • Полузащитник с 16 лет в системе ЦСКА.
    • В январе этого года Хосонов перешел в «Тамбов» на правах аренды до конца сезона.
    • Контракт хавбека с ЦСКА рассчитан до июня 2020 года.

    Источник: «Столица С»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +908

      Mirak92 25 минут назад

      Почему бывшей!?

      0
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      Рейтинг: +21

      elessar arnor 1 час назад

      попытайся хоть оказаться на банке на 200 проц

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