КДК оценит поведение Гогниева 3 марта. Тренер «Алании» и Хосонов приглашены на заседание

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, когда состоится заседание комитета по матчу 27-го тура ФНЛ «Алания» – «Томь» (2:3).

«Материалы по матчу «Алания» — «Томь» поступили в КДК. 3 марта состоится заседание. И Гогниев, и Хосонов на него приглашены», – сказал Григорьянц «Чемпионату».

Напомним, главный тренер «Алании» после финального свистка нанес удар арбитру Артему Чистякову в область живота и угрожал ему физической расправой.