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    КДК оценит поведение Гогниева 3 марта. Тренер «Алании» и Хосонов приглашены на заседание

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, когда состоится заседание комитета по матчу 27-го тура ФНЛ «Алания»«Томь» (2:3).

    «Материалы по матчу «Алания» — «Томь» поступили в КДК. 3 марта состоится заседание. И Гогниев, и Хосонов на него приглашены», – сказал Григорьянц «Чемпионату».

    Напомним, главный тренер «Алании» после финального свистка нанес удар арбитру Артему Чистякову в область живота и угрожал ему физической расправой.

    • Гогниеву грозит запрет на осуществление любой футбольной деятельности на срок от шести месяцев до двух лет и крупный штраф.
    • Хосонов после финального свистка «совершил агрессивный толчок соперника с захватом его за футболку и заваливанием на газон футбольного поля».

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    Источник: «Чемпионат»

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    01.03.2021 13:44
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