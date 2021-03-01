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    Хосонов – о стычке с игроками «Томи»: «Некрасиво поступил. Жалею, что не сдержал эмоции»

    Полузащитник «Алании» Хетаг Хосонов прокомментировал инцидент в матче 27-го тура ФНЛ с «Томью» (2:3). Он стал инициатором стычки между футболистами и представителями команд после финального свистка.

    Хосонов и главный тренер «Алании» Спартак Гогниев, ударивший арбитра, приглашены на заседание КДК, которое состоится 3 марта.

    «Если руководство клуба сейчас скажет ехать, то надо ехать, конечно. Я еще не знаю о приглашении на КДК, нам пока ничего об этом не говорили.

    Не знаю, какого наказания ожидать. Конечно, я жалею об этой ситуации. Не сдержал эмоции, и получилось, что так некрасиво поступил», – цитирует Хосонова Sport24.

    • Хосонов после финального свистка «совершил агрессивный толчок соперника с захватом его за футболку и заваливанием на газон футбольного поля».

    Хосонов, устроивший массовую потасовку: «Неправильно, что Гогниеву могут запретить любую футбольную деятельность»

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    Источник: Sport24

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    01.03.2021 15:58
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