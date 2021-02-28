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  • Хосонов, устроивший массовую потасовку: «Неправильно, что Гогниеву могут запретить любую футбольную деятельность»

Хосонов, устроивший массовую потасовку: «Неправильно, что Гогниеву могут запретить любую футбольную деятельность»

28 февраля 2021, 14:48
3

Полузащитник «Алании» Хетаг Хосонов, ставший инициатором стычки между футболистами и представителями команд после матча с «Томью» (2:3), отреагировал на информацию о возможной дисквалификации Спартака Гогниева.

Главный тренер «Алании» после финального свистка нанес судье удар в область живота и угрожал ему физической расправой.

«Ничего страшного после игры не произошло, я толкнул Косарева немного и все. Просто, как он вышел, он материл нас, наших игроков всех. Я не сдержался и толкнул его.

Я не бил его, просто вот так ответно среагировал на его действия. Мне неприятно было слышать все это, не сдержал эмоции.

Эпизод с ударом судьи в живот, в котором обвиняют Спартака Гогниева, я не видел. Думаю, это неправильно, что тренеру могут запретить любую деятельность, связанную с футболом. Посмотрим, какое решение вынесет КДК РФС», – приводит слова Хосонова Sport24.

  • Гогниеву грозит запрет на осуществление любой футбольной деятельности на срок от шести месяцев до двух лет и крупный штраф.
  • Хосонов после финального свистка «совершил агрессивный толчок соперника с захватом его за футболку и заваливанием на газон футбольного поля».

Источник: Sport24
Россия. ФНЛ Алания Томь Хосонов Хетаг Косарев Кирилл Гогниев Спартак
Комментарии (3)
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серега кашин
1614516457
не надо оправдываться, а оскорбления фиксировать надо и потом разбираться
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Hektor 84
1614528944
Не правильно это когда кидаешься на судью размахивая своими крыльями
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DOCTOR PENALTY
1614536376
Как шакал убежал с поля и ещё чего-то вякает..
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