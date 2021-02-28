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    Хосонов, устроивший массовую потасовку: «Неправильно, что Гогниеву могут запретить любую футбольную деятельность»

    Полузащитник «Алании» Хетаг Хосонов, ставший инициатором стычки между футболистами и представителями команд после матча с «Томью» (2:3), отреагировал на информацию о возможной дисквалификации Спартака Гогниева.

    Главный тренер «Алании» после финального свистка нанес судье удар в область живота и угрожал ему физической расправой.

    «Ничего страшного после игры не произошло, я толкнул Косарева немного и все. Просто, как он вышел, он материл нас, наших игроков всех. Я не сдержался и толкнул его.

    Я не бил его, просто вот так ответно среагировал на его действия. Мне неприятно было слышать все это, не сдержал эмоции.

    Эпизод с ударом судьи в живот, в котором обвиняют Спартака Гогниева, я не видел. Думаю, это неправильно, что тренеру могут запретить любую деятельность, связанную с футболом. Посмотрим, какое решение вынесет КДК РФС», – приводит слова Хосонова Sport24.

    • Гогниеву грозит запрет на осуществление любой футбольной деятельности на срок от шести месяцев до двух лет и крупный штраф.
    • Хосонов после финального свистка «совершил агрессивный толчок соперника с захватом его за футболку и заваливанием на газон футбольного поля».

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    Источник: Sport24

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    28.02.2021 14:48
    Комментарии4
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      Рейтинг: +4484

      Cleaner 21 час назад

      ПРАВИЛЬНО! Не место таким в футболе.

      0
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      Рейтинг: +20236

      DOCTOR PENALTY 28 февраля, 21:19

      Как шакал убежал с поля и ещё чего-то вякает..

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      Рейтинг: +8425

      Hektor 84 28 февраля, 19:15

      Не правильно это когда кидаешься на судью размахивая своими крыльями

      0
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      Рейтинг: +5855

      серега кашин 28 февраля, 15:47

      не надо оправдываться, а оскорбления фиксировать надо и потом разбираться

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