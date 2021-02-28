Хосонов, устроивший массовую потасовку: «Неправильно, что Гогниеву могут запретить любую футбольную деятельность»

Полузащитник «Алании» Хетаг Хосонов, ставший инициатором стычки между футболистами и представителями команд после матча с «Томью» (2:3), отреагировал на информацию о возможной дисквалификации Спартака Гогниева.

Главный тренер «Алании» после финального свистка нанес судье удар в область живота и угрожал ему физической расправой.

«Ничего страшного после игры не произошло, я толкнул Косарева немного и все. Просто, как он вышел, он материл нас, наших игроков всех. Я не сдержался и толкнул его.

Я не бил его, просто вот так ответно среагировал на его действия. Мне неприятно было слышать все это, не сдержал эмоции.

Эпизод с ударом судьи в живот, в котором обвиняют Спартака Гогниева, я не видел. Думаю, это неправильно, что тренеру могут запретить любую деятельность, связанную с футболом. Посмотрим, какое решение вынесет КДК РФС», – приводит слова Хосонова Sport24.