Хосонов и Кучаев вернулись в общую группу ЦСКА

ЦСКА начал подготовку к матчу 11-го тура РПЛ с «Анжи».

Сегодня армейцы провели тренировку. Занятия в общей группе возобновили полузащитники Константин Кучаев и Хетаг Хосонов.

Кучаев восстановился после травмы крестообразной связки левого колена, полученной в мае. Хосонов оправился от перелома пятой плюсневой кости правой стопы, из-за которого он не выходил на поле с начала августа.

Встреча «Анжи» – ЦСКА состоится в пятницу, 19 октября, и начнется в 18:00 по московскому времени.