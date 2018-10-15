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    Какой вы футболист?

    Хосонов и Кучаев вернулись в общую группу ЦСКА

    ЦСКА начал подготовку к матчу 11-го тура РПЛ с «Анжи».

    Сегодня армейцы провели тренировку. Занятия в общей группе возобновили полузащитники Константин Кучаев и Хетаг Хосонов.

    Кучаев восстановился после травмы крестообразной связки левого колена, полученной в мае. Хосонов оправился от перелома пятой плюсневой кости правой стопы, из-за которого он не выходил на поле с начала августа.

    Встреча «Анжи» – ЦСКА состоится в пятницу, 19 октября, и начнется в 18:00 по московскому времени.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    15.10.2018 17:48
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 16 октября 2018, 12:25

      Здоровья всем! И менше травм!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2524

      Чермындыр 16 октября 2018, 10:06

      Магнуссон восстановился, кто в курсе?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +211

      ArmeeC1018 > Чермындыр 16 октября 2018, 11:32

      да, за сборную против Швейцарии весь матч отыграл

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 16 октября 2018, 08:55

      Возвращение травмированных игроков в строй, это отлично. Еще бы руководству
      ПФК ЦСКА нужно подумать о приобретении второго вратаря, ведь И.Акинфеев не
      вечно будет стоять в воротах, а смена нужна даже в играх ЧР, а не только при
      форс-мажорных ситуациях.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +211

      ArmeeC1018 > vladimir-7 16 октября 2018, 11:33

      своя же школа есть, зачем приобретать

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > ArmeeC1018 16 октября 2018, 17:11

      Вратари из школы сейчас не готовы для такого уровня игр и
      пусть продолжают работать, а вот на текущий момент нет
      надежного голкипера, вот и посмотрим молодого в игре ЛЧ.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +840

      vovan55 16 октября 2018, 00:18

      всем -не болеть до конца сезона...удачи...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1006

      г.Онега 15 октября 2018, 23:01

      Это хорошо.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1328

      ruded 15 октября 2018, 21:56

      хорошая новость

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 15 октября 2018, 19:38

      Хорошо, что молодёжь подтягивается. У Васина что-то затянулся период реабилитации. А с возвращением в строй Бистровича и Эрнандеса армейцы уже будут полноценным составом, который может бороться за попадание в ЛЧ на следующий сезон.

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N > Рубик Докоян 15 октября 2018, 23:13

      После победы над Реалом можно и за выход из группы побороться)

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > I_R_O_N_M_A_N 15 октября 2018, 23:15

      Если будет такая же пруха и везуха, то вполне возможно. )))

      6
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      Рейтинг: +8

      leod53 15 октября 2018, 19:20

      Если делаете ставки -> portalbet.ru

      0
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      Рейтинг: +695

      fan-man 15 октября 2018, 18:45

      Отличные новости. Жду Костика на поле

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 15 октября 2018, 18:25

      Отл был бы новость про Бистровича и Эрнандеса! Походу без них идем в Рим!

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