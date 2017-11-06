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  • Чугайнов: «Удаление повлияло на результат, но кого тут винить, кроме самого Хосонова?»

Чугайнов: «Удаление повлияло на результат, но кого тут винить, кроме самого Хосонова?»

6 ноября 2017, 07:31
5

Экс-футболист «Локомотива» Игорь Чугайнов оценил действия бригады арбитров под управлением Сергея Карасева в матче 16-го тура РФПЛ, в котором встречались железнодорожники с ЦСКА. Напомним, что по ходу встречи был удален полузащитник армейцев Хетаг Хосонов.

Матч 16-го тура РФПЛ «Локомотив» – ЦСКА закончился со счетом 2:2. После этой встречи «Локомотив» продолжает возглавлять турнирную таблицу с 33 очками. Армейцы идут четвертой позиции, имея на своем счету 26 баллов.

– «Если б не удаление, мы бы победили», – заявил Виктор Гончаренко после матча. Разделяете мысль?

– Нет. Хотя в первом тайме ЦСКА больше контролировал мяч, «Локомотив» опасно огрызался и смотрелся как минимум не хуже. А уж во втором точно переиграл армейцев. Им еще повезло, что Акинфеев отразил пенальти. Да, красная карточка повлияла на результат, но кого тут винить, кроме самого Хосонова?

– Решение Карасева не вызывает сомнений?

– Никаких. Другой вопрос, зачем игрок ЦСКА, уже имея желтую, шипами шел вперед? На мой взгляд, заслуживал удаления и Вернблум. Он не просто выставил локоть, а нанес Алексею Миранчуку акцентированный удар в район шеи. Это хулиганство! Меня удивляют претензии Гончаренко к Аверьянову, боковому арбитру, который успел сообщить Карасеву, что был фол. Если главный судья что-то не заметил, один из помощников должен подсказать, логично?

– Вполне.

– Или тренер ЦСКА считает иначе? Зато Акинфеев в этой ситуации повел себя, как настоящий профессионал. Успокоил ребят, погасил страсти. В целом же судейская бригада отработала неплохо. После перерыва эмоции на поле зашкаливали, но Карасев не дал полыхнуть костру.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Хосонов Хетаг Чугайнов Игорь Гончаренко Виктор Карасев Сергей
Комментарии (5)
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Шумаххер
1509947500
молодой,горячий
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Dominator777
1509952102
Помня печальный опыт Кучаева, Гончаренко должен был заменить Хосонова после первого "горчичника". Тактическая ошибка тренера, приведшая в конце концов к удалению молодого игрока.
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DeviDjons
1509958650
Вернблум конечно как крыса на поле себя ведёт! Лучше б игрой показал как разозлился,
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_Evgen_57
1509968105
молодо зелено вот что сказать можно. опыта нет у него еще
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Nintendo8800
1509969329
конифей правда респект, а вернблуб отморозок
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