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  • Ринат Билялетдинов: «Чемпионство «Локомотива» зависит от «Спартака»

Ринат Билялетдинов: «Чемпионство «Локомотива» зависит от «Спартака»

10 ноября 2017, 07:07
14

Бывший тренер «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов определил главных фаворитов в борьбе за чемпионское звание в текущем сезоне. По мнению специалиста, на это сейчас претендуют лишь два клуба – «Локомотив» и «Зенит».

После 16-ти туров «Локомотив» лидирует в чемпионате России. «Зенит», идущий вторым, отстает на три очка.

– «Локомотив» показал классную игру в матче с ЦСКА. Сыграл как настоящий лидер, но победить не смог, едва спасся в концовке...

– Предвосхищая ваш следующий вопрос, скажу, что вторую желтую карточку игрок ЦСКА Хосонов заслужил, а раз заслужил, судья должен был ее давать. Жалость? Тогда пришлось бы судье выискивать момент, чтобы компенсировать свою жалость по отношению к другой команде. Лучше такого не допускать. Заслужил – получай. Понятно, что поломалась игра ЦСКА, но все – по заслугам. Я смотрел матч юношеской Лиги чемпионов с «Базелем», так вот, этот парень, Хосонов, там на протяжении тайма раза четыре в подобной манере играл и в итоге ему дали желтую карточку. Что за стиль такой, не знаю, кем или чем он выработан. Если судья мягкий, он может это прощать. Но Хетаг нарвался на принципиального арбитра и его тут же наказали. Хосонов и прежде грязновато играл, цеплял соперников – этот стиль его подвел. Желание зашкаливает, если он выводов не сделает, то подведет команду еще не раз. Хотя посмотрите на Вернблума! Если бы он чуть выше локтем ударил Миранчука, там нужно было прямую красную давать. С чего началась заваруха, жареный момент, когда и тренеры побежали? Вернблум сыграл жестко и мог получить красную карточку за удар локтем в челюсть. Так что армейцам на судью жаловаться нельзя.

– Уже начался первый круг. Миновала пора, когда говорили, что надо сыграть всем со всеми, прежде чем делать какие-то основательные прогнозы, чтобы понять, кто главный претендент на титул. Так кто же?

– «Локомотив» и «Зенит». Отставание ЦСКА хоть и невелико, но когда две команды впереди, надо не только самому побеждать, но и ждать осечек конкурентов. Тем более армейцы уже сыграли оба матча с железнодорожниками, и теперь команда Семина впереди даже не на 7, а на 8 очков, учитывая личные встречи. ЦСКА, на мой взгляд, не догонит «Локомотив», если только железнодорожники сами не застопорятся. А вот «Зенит» способен догнать «Локомотив». Гандикап три очка – это ничто, хотя личные встречи тоже вряд ли позволят «Зениту» быть первым при равенстве очков. Скорее всего, не отыграют питерцы в Москве три безответных мяча. Значит, «Зенит» должен набирать на 4 очка больше, чем «Локомотив». А это уже не мелочь. Если команда Манчини не начнет снова забивать, то догнать Семина будет сложно. В конце ноября «Зениту» играть со «Спартаком», очень важно питерцам снова обыграть команду Карреры. Это программа-минимум для «Зенита» – не подпустить к себе «Спартак» до зимы. Если такое произойдет, то красно-белые не смогут вмешаться в спор с лидерами. Команда Карреры слишком отстала, нет стабильности, не решены до конца проблемы с центральной зоной защиты. Если же «Спартак» в Москве возьмет реванш у «Зенита», тогда «Локомотив», скорее всего, станет чемпионом.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Спартак ЦСКА Вернблум Понтус Хосонов Хетаг Манчини Роберто Билялетдинов Ринат Семин Юрий Каррера Массимо
Комментарии (14)
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Евгений П
1510286903
Ну тогда уже чемпионство Сраптака зависит от Амкара... Полная чушь
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Кинстифа
1510288714
Спартаку в этом сезоне достался самый жесткий календарь какой только может быть...сначала играем с сильными сопами, а затем с автобусами.... что может быть хуже... Но с зенитом будет шикарная игра и проигравший может думаю забыть о чемпионстве..
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almanev
1510289101
Отечественные псевдоэксперты могут только постфактум матч разобрать с умным видом. А что-то предсказать... Все же были согласны, что зенит уже чемпион, теперь что? Особенно мне понравилось как Генич рассказывал, что трансферная компания зенита - топ, интересно передумал или нет.
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oyabun
1510290006
На данный момент времени объективно только одно, что за Чемпионство борются 2 команды - Зенит и Локо. Но впереди еще вся вторая половина сезона, так что многое может поменяться и давать какие то глубокомысленные прогнозы бессмысленно.
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Pro100Kid
1510292348
Глупо считать,что до перерыва уже решится судьба чемпионства. Поймать спад весной Локо в течение 4-5 матчей и нет никакого отрыва, даже если он будет еще на тот момент. Надеюсь нас ждет интересная концовка чемпионата!
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Garrincha58
1510293409
такие глупости говорит вполне зрелый чел
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Павел Амурский
1510293562
Как играет, так и предсказывает, скорее спартак будет в РПФЛ благодаря Локомотиву.
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lekseij2007
1510294658
Чемпионство Локомотива зависит только от самого Локомотива
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Полная Канистра
1510307745
очень интересно читать грамотно всё изложил. Орлов учись так высказывать а не болтовню нести
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Полная Канистра
1510308141
сейчас на данный момент всё зависит от Спартака ему играть с каждым лидером по таблице. И каждый соперник на верху будет желать нам победы а самим в ЛИЧНОЙ БИТВЕ со Спартаком им будет нужна только победа . Вот таков расклад.
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