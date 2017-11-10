Ринат Билялетдинов: «Чемпионство «Локомотива» зависит от «Спартака»

Бывший тренер «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов определил главных фаворитов в борьбе за чемпионское звание в текущем сезоне. По мнению специалиста, на это сейчас претендуют лишь два клуба – «Локомотив» и «Зенит».

После 16-ти туров «Локомотив» лидирует в чемпионате России. «Зенит», идущий вторым, отстает на три очка.

– «Локомотив» показал классную игру в матче с ЦСКА. Сыграл как настоящий лидер, но победить не смог, едва спасся в концовке...

– Предвосхищая ваш следующий вопрос, скажу, что вторую желтую карточку игрок ЦСКА Хосонов заслужил, а раз заслужил, судья должен был ее давать. Жалость? Тогда пришлось бы судье выискивать момент, чтобы компенсировать свою жалость по отношению к другой команде. Лучше такого не допускать. Заслужил – получай. Понятно, что поломалась игра ЦСКА, но все – по заслугам. Я смотрел матч юношеской Лиги чемпионов с «Базелем», так вот, этот парень, Хосонов, там на протяжении тайма раза четыре в подобной манере играл и в итоге ему дали желтую карточку. Что за стиль такой, не знаю, кем или чем он выработан. Если судья мягкий, он может это прощать. Но Хетаг нарвался на принципиального арбитра и его тут же наказали. Хосонов и прежде грязновато играл, цеплял соперников – этот стиль его подвел. Желание зашкаливает, если он выводов не сделает, то подведет команду еще не раз. Хотя посмотрите на Вернблума! Если бы он чуть выше локтем ударил Миранчука, там нужно было прямую красную давать. С чего началась заваруха, жареный момент, когда и тренеры побежали? Вернблум сыграл жестко и мог получить красную карточку за удар локтем в челюсть. Так что армейцам на судью жаловаться нельзя.

– Уже начался первый круг. Миновала пора, когда говорили, что надо сыграть всем со всеми, прежде чем делать какие-то основательные прогнозы, чтобы понять, кто главный претендент на титул. Так кто же?

– «Локомотив» и «Зенит». Отставание ЦСКА хоть и невелико, но когда две команды впереди, надо не только самому побеждать, но и ждать осечек конкурентов. Тем более армейцы уже сыграли оба матча с железнодорожниками, и теперь команда Семина впереди даже не на 7, а на 8 очков, учитывая личные встречи. ЦСКА, на мой взгляд, не догонит «Локомотив», если только железнодорожники сами не застопорятся. А вот «Зенит» способен догнать «Локомотив». Гандикап три очка – это ничто, хотя личные встречи тоже вряд ли позволят «Зениту» быть первым при равенстве очков. Скорее всего, не отыграют питерцы в Москве три безответных мяча. Значит, «Зенит» должен набирать на 4 очка больше, чем «Локомотив». А это уже не мелочь. Если команда Манчини не начнет снова забивать, то догнать Семина будет сложно. В конце ноября «Зениту» играть со «Спартаком», очень важно питерцам снова обыграть команду Карреры. Это программа-минимум для «Зенита» – не подпустить к себе «Спартак» до зимы. Если такое произойдет, то красно-белые не смогут вмешаться в спор с лидерами. Команда Карреры слишком отстала, нет стабильности, не решены до конца проблемы с центральной зоной защиты. Если же «Спартак» в Москве возьмет реванш у «Зенита», тогда «Локомотив», скорее всего, станет чемпионом.