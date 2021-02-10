Хосонов – о Вернблуме: «Как человек вообще не нравился»

Бывший полузащитник ЦСКА Хетаг Хосонов рассказал о своем отношении к Понтусу Вернблуму.

– Понтус Вернблум буллил Наира Тикнизяна – отправлял работать в «Ашан» и вгонял в депрессию.

– Такое было. На сборах убивал слишком сильно. А Тики – очень чуткий. Чуть-чуть ему напихаешь – он мог уйти в комнату и закрыться. Мы утешали: «Давай успокаивайся, это все фигня». Думаю, сейчас Наир окреп – неслучайно заиграл. А Понтуса я не любил. Один на один ничего тебе не говорил, только при ком-то. Да, он мотор команды, заводил в любой момент – но как человек вообще мне не нравился.

– Тебя Вернблум унижал?

– Наорать тоже мог. Я воспринимал без нервов – что на него обижаться? Первое время я не мог ему возразить – за такое нас, когда мы только попали в основу, могли ругать: «Что ты старшим отвечаешь?» И сам Вернблум: «Это кто тут разговорился?» Но затем все привыкли и перестали бояться. Сейчас бы я вообще на равных отвечал.

– Понтус так относился только к молодежи?

– Честно – да. Может, это из-за менталитета: не хотел проигрывать, темпераментный. Но старшим ничего не говорил. За нас всегда заступался Игнашевич. Мы с Чаловым, Астиком Гордюшенко где-то недоработали, Понтус подбегает – а Игнаш видел несправедливость. Всегда рубился: «Ты чего орешь?»