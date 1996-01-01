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    Хосонов – о Вернблуме: «Как человек вообще не нравился»

    Бывший полузащитник ЦСКА Хетаг Хосонов рассказал о своем отношении к Понтусу Вернблуму.

    – Понтус Вернблум буллил Наира Тикнизяна – отправлял работать в «Ашан» и вгонял в депрессию.

    – Такое было. На сборах убивал слишком сильно. А Тики – очень чуткий. Чуть-чуть ему напихаешь – он мог уйти в комнату и закрыться. Мы утешали: «Давай успокаивайся, это все фигня». Думаю, сейчас Наир окреп – неслучайно заиграл. А Понтуса я не любил. Один на один ничего тебе не говорил, только при ком-то. Да, он мотор команды, заводил в любой момент – но как человек вообще мне не нравился.

    – Тебя Вернблум унижал?

    – Наорать тоже мог. Я воспринимал без нервов – что на него обижаться? Первое время я не мог ему возразить – за такое нас, когда мы только попали в основу, могли ругать: «Что ты старшим отвечаешь?» И сам Вернблум: «Это кто тут разговорился?» Но затем все привыкли и перестали бояться. Сейчас бы я вообще на равных отвечал.

    – Понтус так относился только к молодежи?

    – Честно – да. Может, это из-за менталитета: не хотел проигрывать, темпераментный. Но старшим ничего не говорил. За нас всегда заступался Игнашевич. Мы с Чаловым, Астиком Гордюшенко где-то недоработали, Понтус подбегает – а Игнаш видел несправедливость. Всегда рубился: «Ты чего орешь?»

    • Хосонов играл в ЦСКА с 2017 по 2020 год. Сейчас он выступает за «Аланию».
    • Вернблум играл за клуб с 2012 по 2018 год.

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    Источник: Sports.ru

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8080

      Hektor 84 25 минут назад

      Хамло Вернблум с комплексом не полноценности!

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