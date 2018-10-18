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    Хосонов отправился с ЦСКА на матч с «Анжи»

    ЦСКА вылетел в Махачкалу на игру 11-го тура РПЛ с «Анжи».

    На матч отправились 20 футболистов армейцев, в том числе полузащитник Хетаг Хосонов, восстановившийся от травмы плюсневой кости.

    Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Георгий Кырнац.

    Защитники: Марио Фернандес, Кирилл Набабкин, Родриго Бекао, Хердур Магнуссон, Наяир Тикнизян.

    Полузащитники: Дмитрий Ефремов, Астемир Гордюшенко, Ильзат Ахметов, Никола Влашич, Алан Дзагоев, Арнор Сигурдссон, Иван Обляков, Хетаг Хосонов.

    Нападающие: Тимур Жамалетдинов, Федор Чалов, Виталий Жиронкин, Такума Нисимура.

    Встреча «Анжи» – ЦСКА состоится в пятницу в Каспийске и начнется в 18:00 по московскому времени.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    18.10.2018 16:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 18 октября 2018, 19:38

      ЦСКА очень нужна победа, Желаю удачи армейцам.

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