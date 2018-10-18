Хосонов отправился с ЦСКА на матч с «Анжи»

ЦСКА вылетел в Махачкалу на игру 11-го тура РПЛ с «Анжи».

На матч отправились 20 футболистов армейцев, в том числе полузащитник Хетаг Хосонов, восстановившийся от травмы плюсневой кости.

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Георгий Кырнац.

Защитники: Марио Фернандес, Кирилл Набабкин, Родриго Бекао, Хердур Магнуссон, Наяир Тикнизян.

Полузащитники: Дмитрий Ефремов, Астемир Гордюшенко, Ильзат Ахметов, Никола Влашич, Алан Дзагоев, Арнор Сигурдссон, Иван Обляков, Хетаг Хосонов.

Нападающие: Тимур Жамалетдинов, Федор Чалов, Виталий Жиронкин, Такума Нисимура.

Встреча «Анжи» – ЦСКА состоится в пятницу в Каспийске и начнется в 18:00 по московскому времени.