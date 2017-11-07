Бабаев: «Карасев спорными решениями испортил второй тайм матча с «Локомотивом»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отметил неоднозначное судейство бригады арбитров под управлением Сергея Карасева, которое испортило второй тайм матча с «Локомотивом».

Матч 16-го тура РФПЛ «Локомотив» – ЦСКА закончился со счетом 2:2. После этой встречи «Локомотив» продолжает возглавлять турнирную таблицу с 33 очками. Армейцы идут четвертой позиции, имея на своем счету 26 баллов.

– Получился боевой матч. Жалко, что немножко не дотерпели до победного результата. С другой стороны, целый тайм против «Локомотива» играли в меньшинстве, пришлось очень тяжело. Но ребята молодцы, выложились. А для болельщиков получилась очень интересная встреча.

– Как оцените решение судьи удались Хосонова в начале второго тайма?

– Вторую игру подряд у нас удаляют футболиста. Надо смотреть повтор, но мне кажется, что в таком матче нужно удалять, только будучи полностью уверенным, что фол тянет на вторую желтую карточку. У меня такой уверенности нет. Но надо еще разок посмотреть повтор.

– Не считаете, что судья спорными решениями испортил второй тайм?

– Безусловно. Судья такой же участник матча, как и футболисты. Совсем по-другому развивалась бы игра. Было бы больше футбола, а не агрессии и борьбы.