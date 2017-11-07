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  • Бабаев: «Карасев спорными решениями испортил второй тайм матча с «Локомотивом»

Бабаев: «Карасев спорными решениями испортил второй тайм матча с «Локомотивом»

7 ноября 2017, 07:06
13

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отметил неоднозначное судейство бригады арбитров под управлением Сергея Карасева, которое испортило второй тайм матча с «Локомотивом».

Матч 16-го тура РФПЛ «Локомотив» – ЦСКА закончился со счетом 2:2. После этой встречи «Локомотив» продолжает возглавлять турнирную таблицу с 33 очками. Армейцы идут четвертой позиции, имея на своем счету 26 баллов.

– Получился боевой матч. Жалко, что немножко не дотерпели до победного результата. С другой стороны, целый тайм против «Локомотива» играли в меньшинстве, пришлось очень тяжело. Но ребята молодцы, выложились. А для болельщиков получилась очень интересная встреча.

– Как оцените решение судьи удались Хосонова в начале второго тайма?

– Вторую игру подряд у нас удаляют футболиста. Надо смотреть повтор, но мне кажется, что в таком матче нужно удалять, только будучи полностью уверенным, что фол тянет на вторую желтую карточку. У меня такой уверенности нет. Но надо еще разок посмотреть повтор.

– Не считаете, что судья спорными решениями испортил второй тайм?

– Безусловно. Судья такой же участник матча, как и футболисты. Совсем по-другому развивалась бы игра. Было бы больше футбола, а не агрессии и борьбы.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Хосонов Хетаг Бабаев Роман Карасев Сергей
Комментарии (13)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Диктор
1510027756
Безусловно-надо было еще Верблума удалять,судья видать побоялся.
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DeviDjons
1510028886
Главное был ли фол Бабаев не уверен,за то точно заявляет что Карасев испортил игру!Вернблума за удар локтем простил,так что непонятно кому игру испортил!
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23igkra
1510030826
Вернблум справедливость восстанавливал. А то наказание было Хосонову, вот последовало и преступление.
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MrSmit
1510039853
Кудрявый Бабай, рисуй звезды.
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welas
1510040958
ох бабай проснулся! чтож он не прокоментировал удар вернблума? после 2 удаления конечно игра по другому бы сложилась.
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OldenVad
1510042793
Какие вопросы, такие и ответы. Карасев считаю отсудил на отлично
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OfaZavr
1510045849
вот Вернблума бы удалил тогда точно было бы меньше агрессии и борьбы.
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Sergh4
1510050709
Что ваще сдурел!? Там Верблюда ещё надо было удалять!
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Tostao
1510057563
Это ещё Карасёв не до конца принципиальным был, а так ещё мог бы уменьшить состав армейцев. А Бабаеву надо сначала "внимательно" повторы смотреть, а потом выдвигать обвинения.
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Князев
1510088363
Скажи спасибо, что не удалили ещё Вернблума и Васина. Необходимо ужесточить отношение к грубиянам, а ЦСКА необходимо разобраться с дисциплиной команды на поле. Тем более если тренер не даёт положительного примера. Я удивлён на поведение судей, необходимо показывать жёлтые карточки когда игроки прибегают к судье и с пеной у рта и выпученными глазами что-то требуют.
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