«Крылья» могут переманить игрока «Торпедо», который хочет остаться в РПЛ

Опорный полузащитник «Торпедо» Хетаг Хосонов не планирует оставаться в комаанде после того, как клуб исключили из РПЛ и перевели в Первую лигу. У хавбека есть предложение из Премьер-лиги. Скорее всего, речь идет о «Крыльях Советов».

Самарцы ищут опорного полузащитника, а агент Хосонова Алан Агазуров имеет влияние в клубе. Сам футболист не ставит «Торпедо» ультиматумов и готовится к сезону, ожидая дальнейшего развития событий.