«Крылья» могут переманить игрока «Торпедо», который хочет остаться в РПЛ

Опорный полузащитник «Торпедо» Хетаг Хосонов не планирует оставаться в комаанде после того, как клуб исключили из РПЛ и перевели в Первую лигу. У хавбека есть предложение из Премьер-лиги. Скорее всего, речь идет о «Крыльях Советов».
Самарцы ищут опорного полузащитника, а агент Хосонова Алан Агазуров имеет влияние в клубе. Сам футболист не ставит «Торпедо» ультиматумов и готовится к сезону, ожидая дальнейшего развития событий.
- 27-летний Хосонов провел первую часть прошлого сезона в «Химках», где сыграл 20 матчей, забил 1 гол и отдал 4 передачи.
- После этого футболист перебрался в «Торпедо», приняв участие в 12 встречах в Первой лиге, где отметился 1 голом.
- Transfermarkt оценивает стоимость Хосонова в 1 миллион евро.
- Его контракт с «Торпедо» рассчитан до 31 декабря 2027 года.
Источник: Metaratings.ru