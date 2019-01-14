Газизов: «Думаю, не получится арендовать Хосонова у ЦСКА»

Полузащитник ЦСКА Хетаг Хосонов не перейдет в «Уфу». Об этом рассказал генеральный директор башкирского клуба Шамиль Газизов.

Ранее появилась информация, что уфимцы могут арендовать 20-летнего футболиста до окончания сезона.

«Уфа» улетела на сбор. Пока игроков на просмотре нет, но, надеемся, в ближайшее время они появятся. Хосонов? Он входит в сферу наших интересов, но на сбор он не приедет. Получится ли взять его в аренду? Думаю, что нет.

Два футболиста по решению тренерского штаба не поехали на сбор. Ожидается, что будут еще игроки, которые покинут команду», – сказал Газизов.