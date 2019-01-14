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    Газизов: «Думаю, не получится арендовать Хосонова у ЦСКА»

    Полузащитник ЦСКА Хетаг Хосонов не перейдет в «Уфу». Об этом рассказал генеральный директор башкирского клуба Шамиль Газизов.

    Ранее появилась информация, что уфимцы могут арендовать 20-летнего футболиста до окончания сезона.

    «Уфа» улетела на сбор. Пока игроков на просмотре нет, но, надеемся, в ближайшее время они появятся. Хосонов? Он входит в сферу наших интересов, но на сбор он не приедет. Получится ли взять его в аренду? Думаю, что нет.

    Два футболиста по решению тренерского штаба не поехали на сбор. Ожидается, что будут еще игроки, которые покинут команду», – сказал Газизов.

    • В текущей кампании Хосонов из-за травмы провел за ЦСКА всего восемь матчей и забил один гол – в Суперкубке России с «Локомотивом» (1:0), принеся своей команде трофей.
    • Контракт хавбека с армейцами истекает в июле этого года.

    Источник: Sport24

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