«Уфа» интересуется полузащитником ЦСКА Хосоновым

Не отдаст его Гинер никуда, как и тренер этому воспротивится. Если только летом народа будет больше в клубе, могут в аренду отдать для большей игровой практики.
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал об интересе башкирского клуба к полузащитнику ЦСКА Хетагу Хосонову.
«По этому игроку пока переговоров не ведем. Мы знаем Хосонова, и он входит в сферу наших интересов. В это трансферное окно мы еще можем вернуться к обсуждению по этому полузащитнику», – сказал Газизов.
В начале сезона-2018/19 Хосонов принес красно-синим победу в Суперкубке России над «Локомотивом» (1:0 д.в.), забив единственный гол в игре на 106-й минуте.
- 20-летний футболист – воспитанник ЦСКА.
- В текущем сезоне хавбек провел за армейцев восемь матчей и забил один мяч.
- С начала августа по октябрь Хосонов восстанавливался после перелома плюсневой кости.