«Уфа» интересуется полузащитником ЦСКА Хосоновым

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал об интересе башкирского клуба к полузащитнику ЦСКА Хетагу Хосонову.

«По этому игроку пока переговоров не ведем. Мы знаем Хосонова, и он входит в сферу наших интересов. В это трансферное окно мы еще можем вернуться к обсуждению по этому полузащитнику», – сказал Газизов.

В начале сезона-2018/19 Хосонов принес красно-синим победу в Суперкубке России над «Локомотивом» (1:0 д.в.), забив единственный гол в игре на 106-й минуте.