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    «Уфа» интересуется полузащитником ЦСКА Хосоновым

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал об интересе башкирского клуба к полузащитнику ЦСКА Хетагу Хосонову.

    «По этому игроку пока переговоров не ведем. Мы знаем Хосонова, и он входит в сферу наших интересов. В это трансферное окно мы еще можем вернуться к обсуждению по этому полузащитнику», – сказал Газизов.

    В начале сезона-2018/19 Хосонов принес красно-синим победу в Суперкубке России над «Локомотивом» (1:0 д.в.), забив единственный гол в игре на 106-й минуте.

    • 20-летний футболист – воспитанник ЦСКА.
    • В текущем сезоне хавбек провел за армейцев восемь матчей и забил один мяч.
    • С начала августа по октябрь Хосонов восстанавливался после перелома плюсневой кости.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +43730

      Рубик Докоян 23 минуты назад

      Не отдаст его Гинер никуда, как и тренер этому воспротивится. Если только летом народа будет больше в клубе, могут в аренду отдать для большей игровой практики.

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