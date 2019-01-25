«Тамбов» может выкупить Хосонова у ЦСКА в случае выхода в РПЛ

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что клуб может не ограничиться полугодовой арендой полузащитника ЦСКА Хетага Хосонова. Руководитель рассказал, при каких условиях футболист армейцев может остаться в команде на более длительный срок.

– Насколько сложными получились переговоры с ЦСКА?

– Вообще никаких проблем не возникло. Все прошло без препятствий. Быстро нашли взаимопонимание. Мы договорились буквально за день-два. Парень приходит к нам на шесть месяцев. Если «Тамбов» выходит в Премьер-лигу, будем дальше по нему разговаривать с ЦСКА. То есть, возможно, Хетаг останется с нами и в РПЛ. Но это есть и ему будет интересно, и нам будет интересно, если взгляды совпадут. Посмотрим.

– То есть у вас есть опция по выкупу контракта футболиста в случае попадания в РПЛ?

– Опции пока нет. Все проговорили на словах. Но в принципе все решаемо, все реально.

– Как сам Хетаг отнесся к переходу в клуб ФНЛ?

– Он очень позитивно отнесся ко всему. У него есть большое желание играть и доказывать.

– Кто-то из игроков ЦСКА еще может перейти в «Тамбов»? Гордюшенко?

– Нет. У нас уже полная заявку на вторую часть сезона. 23 человека. Укомплектованы.

У нас твердое намерение выйти в РПЛ. Твердая позиция у нашего губернатора, президента клуба. Идем к своей цели.

– Во сколько раз придется увеличить бюджет «Тамбова» в случае выхода в Премьер-лигу?

– Скажу так: область будет финансировать нас в том же объеме, не больше. А все остальное – это уже работа нашего президента, титульных спонсоров. Все станет понятно ближе к апрелю, маю. Работа ведется. Есть уже конкретные предложения, варианты. Но пока все на словах, а не на бумаге.