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    «Тамбов» может выкупить Хосонова у ЦСКА в случае выхода в РПЛ

    Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что клуб может не ограничиться полугодовой арендой полузащитника ЦСКА Хетага Хосонова. Руководитель рассказал, при каких условиях футболист армейцев может остаться в команде на более длительный срок.

    – Насколько сложными получились переговоры с ЦСКА?

    – Вообще никаких проблем не возникло. Все прошло без препятствий. Быстро нашли взаимопонимание. Мы договорились буквально за день-два. Парень приходит к нам на шесть месяцев. Если «Тамбов» выходит в Премьер-лигу, будем дальше по нему разговаривать с ЦСКА. То есть, возможно, Хетаг останется с нами и в РПЛ. Но это есть и ему будет интересно, и нам будет интересно, если взгляды совпадут. Посмотрим.

    – То есть у вас есть опция по выкупу контракта футболиста в случае попадания в РПЛ?

    – Опции пока нет. Все проговорили на словах. Но в принципе все решаемо, все реально.

    – Как сам Хетаг отнесся к переходу в клуб ФНЛ?

    – Он очень позитивно отнесся ко всему. У него есть большое желание играть и доказывать.

    – Кто-то из игроков ЦСКА еще может перейти в «Тамбов»? Гордюшенко?

    – Нет. У нас уже полная заявку на вторую часть сезона. 23 человека. Укомплектованы.

    У нас твердое намерение выйти в РПЛ. Твердая позиция у нашего губернатора, президента клуба. Идем к своей цели.

    – Во сколько раз придется увеличить бюджет «Тамбова» в случае выхода в Премьер-лигу?

    – Скажу так: область будет финансировать нас в том же объеме, не больше. А все остальное – это уже работа нашего президента, титульных спонсоров. Все станет понятно ближе к апрелю, маю. Работа ведется. Есть уже конкретные предложения, варианты. Но пока все на словах, а не на бумаге.

    • В текущей сезоне Хосонов провел за ЦСКА восемь матчей и забил один гол [в Суперкубке России с «Локомотивом» (1:0), принеся своей команде трофей].
    • Контракт хавбека с армейцами истекает в июле 2020 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.01.2019 16:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1130

      petr69 20 февраля 2019, 18:26

      А выйти в РПЛ вполне могут. И кто же будет содержать команду? Промышленности никакой. Ни нефти,ни газу. Прощай льготы,прощай субсидии(пенсионер)

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 25 января 2019, 21:28

      Ну и новости, с кого ЦСКА берет пример?

      0
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      Рейтинг: +388

      R015RK 25 января 2019, 21:10

      Ещё Дзагоева необходимо отдать в аренду, пусть вспомнит что такое футбол и как необходимо пробиваться в состав.

      1
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      Рейтинг: +87

      KARDENAL 25 января 2019, 17:45

      Короче в аренды ушли Жамалетдинов, Хосонов и Гордюшенко.

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