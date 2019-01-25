«Тамбов» может выкупить Хосонова у ЦСКА в случае выхода в РПЛ

А выйти в РПЛ вполне могут. И кто же будет содержать команду? Промышленности никакой. Ни нефти,ни газу. Прощай льготы,прощай субсидии(пенсионер)
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что клуб может не ограничиться полугодовой арендой полузащитника ЦСКА Хетага Хосонова. Руководитель рассказал, при каких условиях футболист армейцев может остаться в команде на более длительный срок.
– Насколько сложными получились переговоры с ЦСКА?
– Вообще никаких проблем не возникло. Все прошло без препятствий. Быстро нашли взаимопонимание. Мы договорились буквально за день-два. Парень приходит к нам на шесть месяцев. Если «Тамбов» выходит в Премьер-лигу, будем дальше по нему разговаривать с ЦСКА. То есть, возможно, Хетаг останется с нами и в РПЛ. Но это есть и ему будет интересно, и нам будет интересно, если взгляды совпадут. Посмотрим.
– То есть у вас есть опция по выкупу контракта футболиста в случае попадания в РПЛ?
– Опции пока нет. Все проговорили на словах. Но в принципе все решаемо, все реально.
– Как сам Хетаг отнесся к переходу в клуб ФНЛ?
– Он очень позитивно отнесся ко всему. У него есть большое желание играть и доказывать.
– Кто-то из игроков ЦСКА еще может перейти в «Тамбов»? Гордюшенко?
– Нет. У нас уже полная заявку на вторую часть сезона. 23 человека. Укомплектованы.
У нас твердое намерение выйти в РПЛ. Твердая позиция у нашего губернатора, президента клуба. Идем к своей цели.
– Во сколько раз придется увеличить бюджет «Тамбова» в случае выхода в Премьер-лигу?
– Скажу так: область будет финансировать нас в том же объеме, не больше. А все остальное – это уже работа нашего президента, титульных спонсоров. Все станет понятно ближе к апрелю, маю. Работа ведется. Есть уже конкретные предложения, варианты. Но пока все на словах, а не на бумаге.
- В текущей сезоне Хосонов провел за ЦСКА восемь матчей и забил один гол [в Суперкубке России с «Локомотивом» (1:0), принеся своей команде трофей].
- Контракт хавбека с армейцами истекает в июле 2020 года.