ЦСКА отдал Хосонова в аренду в «Тамбов»

Полузащитник ЦСКА Хетаг Хосонов продолжит карьеру в «Тамбове». Игрок отправился в клуб ФНЛ на правах аренды.

«Соглашение аренды с клубом, который лидирует в первенстве ФНЛ после 24 туров, рассчитано до окончания сезона-2018/19», – говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.