ЦСКА отдал Хосонова в аренду в «Тамбов»

Для развития молодого футболиста ,это верное решение.
Полузащитник ЦСКА Хетаг Хосонов продолжит карьеру в «Тамбове». Игрок отправился в клуб ФНЛ на правах аренды.
«Соглашение аренды с клубом, который лидирует в первенстве ФНЛ после 24 туров, рассчитано до окончания сезона-2018/19», – говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.
- Гол Хосонова принес ЦСКА Суперкубок России 2018 года.
- Игрок является воспитанником красно-синих.
- В текущем сезоне Хосонов в первой команде провел восемь матчей, забил один гол.