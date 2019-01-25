Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    ЦСКА отдал Хосонова в аренду в «Тамбов»

    Полузащитник ЦСКА Хетаг Хосонов продолжит карьеру в «Тамбове». Игрок отправился в клуб ФНЛ на правах аренды.

    «Соглашение аренды с клубом, который лидирует в первенстве ФНЛ после 24 туров, рассчитано до окончания сезона-2018/19», – говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

    • Гол Хосонова принес ЦСКА Суперкубок России 2018 года.
    • Игрок является воспитанником красно-синих.
    • В текущем сезоне Хосонов в первой команде провел восемь матчей, забил один гол.

    Источник: Официальный сайт ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.01.2019 11:07
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 января 2019, 15:13

      Для развития молодого футболиста ,это верное решение.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 25 января 2019, 14:58

      На пол года в лидирующую команду ФНЛ и постоянно бы играть в ней,
      это не плохо. Хетаг, набирайся опыта и возвращайся в ЦСКА.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 25 января 2019, 13:16

      лишь бы без травм ...

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11