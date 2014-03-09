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    Максим Белецкий - статистика

    #13 | Защитник
    Имя Максим
    Отчество Андреевич
    Фамилия Белецкий
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 7 января 1980 (43 года)
    Рост 174
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шинник 22 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.05.2014 Был в запасе Балтика (Калининград) 2:2 Шинник (Ярославль)
    11.05.2014 Был в запасе Химик (Дзержинск) 0:2 Шинник (Ярославль)
    30.04.2014 Был в запасе Шинник (Ярославль) 3:0 Нефтехимик (Нижнекамск)
    25.04.2014 Был в запасе Ангушт (Назрань) 0:2 Шинник (Ярославль)
    20.04.2014 Был в запасе Шинник (Ярославль) 1:0 Уфа (Уфа)
    09.04.2014 Был в запасе Спартак-Нальчик (Нальчик) 1:0 Шинник (Ярославль)
    30.03.2014 1' -46' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 3:0 Шинник (Ярославль)
    23.03.2014 Был в запасе Шинник (Ярославль) 0:0 Енисей (Красноярск)
    16.03.2014 82' -90' Шинник (Ярославль) 0:1 Сочи (Сочи)
    09.03.2014 Был в запасе Сибирь (Новосибирск) 1:0 Шинник (Ярославль)
    10.11.2013 83' -90' Торпедо (Москва) 1:0 Шинник (Ярославль)
    04.11.2013 90' -90' Шинник (Ярославль) 1:0 Ротор (Волгоград)
    27.10.2013 1' -90' Салют (Белгород) 4:0 Шинник (Ярославль)
    23.10.2013 1' -46' Шинник (Ярославль) 1:0 Луч (Владивосток)
    13.10.2013 89' -90' Шинник (Ярославль) 1:0
    07.10.2013 90' -90' Нефтехимик (Нижнекамск) 1:2 Шинник (Ярославль)
    01.10.2013 1' -90' Шинник (Ярославль) 4:2 Ангушт (Назрань)
    16.09.2013 1' -46' Шинник (Ярославль) 4:0 Химик (Дзержинск)
    10.09.2013 1' -90' Шинник (Ярославль) 2:1 Спартак-Нальчик (Нальчик)
    05.09.2013 1' -90' Оренбург (Оренбург) 2:0 Шинник (Ярославль)
    28.08.2013 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:2 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    23.08.2013 1' -90' Енисей (Красноярск) 1:1 Шинник (Ярославль)
    18.08.2013 1' -90' Шинник (Ярославль) 2:0 Сибирь (Новосибирск)
    45'
    12.08.2013 1' -90' Сочи (Сочи) 0:0 Шинник (Ярославль)
    07.08.2013 1' -90' Шинник (Ярославль) 3:0 Мордовия (Саранск)
    02.08.2013 Был в запасе Арсенал (Тула) 4:0 Шинник (Ярославль)
    28.07.2013 90' -90' Шинник (Ярославль) 2:1 Торпедо (Москва)
    23.07.2013 1' -70' Ротор (Волгоград) 2:0 Шинник (Ярославль)
    18.07.2013 1' -90' Шинник (Ярославль) 0:0 Салют (Белгород)
    13.07.2013 1' -90' Луч (Владивосток) 0:1 Шинник (Ярославль)
    07.07.2013 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:1 Балтика (Калининград)
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