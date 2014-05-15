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Максим Белецкий
Статистика
Максим Белецкий - статистика
Завершил карьеру
7 января 1980 (46)
#13 | Защитник
174 см | 72 кг
Украина
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2013/2014
Россия. ФНЛ 2012/2013
Россия. Кубок 2011/2012
Россия. ФНЛ 2011/2012
Россия. Кубок 2010/2011
Россия. Первый дивизион 2010
Чемпионат Украины 2009/2010
Чемпионат Украины 2008/2009
Чемпионат Украины 2007/2008
Россия. Премьер-лига 2006
Россия. Премьер-лига 2005
Россия. Премьер-лига 2004
Россия. Премьер-лига 2003
Россия. Премьер-лига 2002
Чемпионат России 2001
Чемпионат России 2000
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шинник
22
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 38 тур
Балтика
2 : 2
15.05.2014
Шинник
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
Химик
0 : 2
11.05.2014
Шинник
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 35 тур
Шинник
3 : 0
30.04.2014
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 34 тур
Ангушт
0 : 2
25.04.2014
Шинник
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Шинник
1 : 0
20.04.2014
Уфа
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 31 тур
Спартак-Нальчик
1 : 0
09.04.2014
Шинник
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
30.03.2014
Шинник
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Шинник
0 : 0
23.03.2014
Енисей
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 27 тур
Шинник
0 : 1
16.03.2014
Сочи
82' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Cибирь
1 : 0
09.03.2014
Шинник
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Торпедо
1 : 0
10.11.2013
Шинник
83' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Шинник
1 : 0
04.11.2013
Ротор
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Салют
4 : 0
27.10.2013
Шинник
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Шинник
1 : 0
23.10.2013
Луч
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Нефтехимик
1 : 2
07.10.2013
Шинник
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Шинник
4 : 2
01.10.2013
Ангушт
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Шинник
4 : 0
16.09.2013
Химик
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Шинник
2 : 1
10.09.2013
Спартак-Нальчик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Оренбург
2 : 0
05.09.2013
Шинник
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Шинник
1 : 2
28.08.2013
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Енисей
1 : 1
23.08.2013
Шинник
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Шинник
2 : 0
18.08.2013
Cибирь
1' - 90'
45'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Сочи
0 : 0
12.08.2013
Шинник
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Шинник
3 : 0
07.08.2013
Мордовия
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Арсенал
4 : 0
02.08.2013
Шинник
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 5 тур
Шинник
2 : 1
28.07.2013
Торпедо
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Ротор
2 : 0
23.07.2013
Шинник
1' - 70'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Шинник
0 : 0
18.07.2013
Салют
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Луч
0 : 1
13.07.2013
Шинник
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Шинник
1 : 1
07.07.2013
Балтика
1' - 90'
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