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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Шинник
Луч - Шинник: обзор матча 13 июля 2013
Луч
13.07.2013, суббота, 11:00
Россия. ФНЛ, 2 тур
0 : 1
Завершен
Шинник
41'
Э. Низамутдинов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Шинник
Желтая карточка
С. Пономаренко
90'
90'
Замена
А. Щадин
️️️️
А. Малоян
78'
Замена
Л. Родионов
️️️️
Е. Ятченко
Замена
Д. Дорожкин
️️️️
А. Киселев
65'
62'
Замена
И. Кухарчук
️️️️
П. Деобальд
Желтая карточка
Г. Тетрашвили
53'
Замена
П. Могилевский
️️️️
А. Романович
46'
41'
ГОЛ! 0:1!
Э. Низамутдинов
Замена
И. Михалев
️️️️
А. Тихоновецкий
37'
Замена
К. Кочубей
️️️️
В. Романенко
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
18
Антон Киселев
ВР
70
Александр Котляров
ВР
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
3
Михаил Соловей
ОП
14
Ринат Мавлетдинов
ЦП
35
Анатолий Романович
ЦП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
77
Владимир Романенко
ПВ
10
Александр Тихоновецкий
ЦФ
Шинник
13
Алексей Краснокутский
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
2
Алли Ндри
ЛЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
57
Павел Деобальд
АП
10
Владимир Корытько
ПП
0
Артур Малоян
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Луч
55
Артем Штанько
ВР
67
Сергей Колычев
ЦЗ
77
Денис Селищев
ЦЗ
23
Павел Могилевский
ЦЗ
8
Кирилл Кочубей
ЦП
13
Денис Дорожкин
ЦФ
39
Илья Михалев
ЦФ
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
77
Леонид Родионов
ЦП
92
Артем Щадин
АП
44
Илья Кухарчук
ПВ
30
Константин Дудченко
ЦФ
2-1-4-1-1
18
Киселев
12
Пономаренко
23
Джиоев
3
Соловей
14
Мавлетдинов
3
Тетрашвили
44
Клопков
35
Романович
77
Романенко
10
Тихоновецкий
3-3-1-1-2
13
Краснокутский
13
Белецкий
76
Стешин
21
Катынсус
97
Ятченко
20
Померко
2
Ндри
10
Корытько
57
Деобальд
81
Низамутдинов
0
Малоян
77
Романенко
8
Кочубей
8
Кочубей
77
Романенко
35
Романович
23
Могилевский
23
Могилевский
35
Романович
18
Киселев
13
Дорожкин
13
Дорожкин
18
Киселев
10
Тихоновецкий
39
Михалев
39
Михалев
10
Тихоновецкий
97
Ятченко
77
Родионов
77
Родионов
97
Ятченко
0
Малоян
92
Щадин
92
Щадин
0
Малоян
57
Деобальд
44
Кухарчук
44
Кухарчук
57
Деобальд
Остались в запасе
Луч
Шинник
67
Сергей Колычев
ЦЗ
77
Денис Селищев
ЦЗ
55
Артем Штанько
ВР
16
Дмитрий Яшин
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
30
Константин Дудченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
67
Сергей Колычев
ЦЗ
77
Денис Селищев
ЦЗ
55
Артем Штанько
ВР
Остались в запасе
16
Дмитрий Яшин
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
30
Константин Дудченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Луч - Шинник
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Стадион:
Динамо
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