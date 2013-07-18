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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Салют
Шинник - Салют: обзор матча 18 июля 2013
Шинник
18.07.2013, четверг, 19:00
Россия. ФНЛ, 3 тур
0 : 0
Завершен
Салют
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Салют
86'
Желтая карточка
С. Бутырин
86'
Замена
С. Цуканов
️️️️
М. Яковлев
74'
Замена
М. Андреев
️️️️
А. Михеев
Замена
К. Дудченко
️️️️
А. Малоян
68'
Замена
И. Голбан
️️️️
В. Катынсус
67'
64'
Замена
А. Семенов
️️️️
М. Шевченко
Замена
С. Белоусов
️️️️
П. Деобальд
59'
Желтая карточка
А. Ндри
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
13
Алексей Краснокутский
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
2
Алли Ндри
ЛЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
57
Павел Деобальд
АП
10
Владимир Корытько
ПП
0
Артур Малоян
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Салют
55
Александр Криворучко
ВР
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
21
Сергей Бутырин
ЦЗ
25
Иван Жирный
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
8
Вадим Афонин
ОП
7
Максим Шевченко
ЦП
78
Александр Михеев
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
7
Артем Бекетов
ЦП
22
Александр Яркин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
22
Игорь Голбан
ЦЗ
77
Леонид Родионов
ЦП
7
Сергей Белоусов
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
44
Илья Кухарчук
ПВ
30
Константин Дудченко
ЦФ
Салют
35
Игорь Телков
ВР
29
Владимир Ридель
ЦЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
77
Максим Андреев
АП
11
Александр Носов
ЦФ
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
3-3-1-1-2
13
Краснокутский
13
Белецкий
21
Катынсус
76
Стешин
2
Ндри
20
Померко
27
Молодцов
10
Корытько
57
Деобальд
81
Низамутдинов
0
Малоян
4-1-4-1
55
Криворучко
31
Зотов
24
Мирошниченко
21
Бутырин
25
Жирный
8
Афонин
78
Михеев
9
Яковлев
7
Бекетов
7
Шевченко
22
Яркин
21
Катынсус
22
Голбан
22
Голбан
21
Катынсус
57
Деобальд
7
Белоусов
7
Белоусов
57
Деобальд
0
Малоян
30
Дудченко
30
Дудченко
0
Малоян
78
Михеев
77
Андреев
77
Андреев
78
Михеев
9
Яковлев
39
Цуканов
39
Цуканов
9
Яковлев
7
Шевченко
13
Семенов
13
Семенов
7
Шевченко
Остались в запасе
Шинник
Салют
77
Леонид Родионов
ЦП
16
Дмитрий Яшин
ВР
23
Игорь Горбатенко
АП
44
Илья Кухарчук
ПВ
Главный тренер
Александр Побегалов
29
Владимир Ридель
ЦЗ
35
Игорь Телков
ВР
11
Александр Носов
ЦФ
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
77
Леонид Родионов
ЦП
16
Дмитрий Яшин
ВР
23
Игорь Горбатенко
АП
44
Илья Кухарчук
ПВ
Остались в запасе
29
Владимир Ридель
ЦЗ
35
Игорь Телков
ВР
11
Александр Носов
ЦФ
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Шинник - Салют
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Рогулев
(Москва)
Стадион:
Шинник
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