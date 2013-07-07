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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Балтика
Шинник - Балтика: обзор матча 07 июля 2013
Шинник
07.07.2013, воскресенье, 19:00
Россия. ФНЛ, 1 тур
1 : 1
Завершен
Балтика
57'
К. Дудченко
34'
К. Зимулька
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Балтика
90'
Замена
В. Каленкович
️️️️
Д. Сысуев
Желтая карточка
Э. Низамутдинов
89'
84'
Замена
А. Сальников
️️️️
М. Скавыш
Замена
Л. Родионов
️️️️
П. Деобальд
76'
68'
Замена
А. Гацко
️️️️
М. Плопа
Замена
А. Малоян
️️️️
И. Кухарчук
65'
59'
Желтая карточка
А. Зюзинс
ГОЛ! 1:1!
К. Дудченко
57'
34'
ГОЛ! 0:1!
К. Зимулька
31'
Желтая карточка
Д. Стоцкий
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
13
Алексей Краснокутский
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
13
Максим Белецкий
ЛЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
57
Павел Деобальд
АП
10
Владимир Корытько
ПП
44
Илья Кухарчук
ПВ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
30
Константин Дудченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
17
Артурс Зюзинс
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Шинник
2
Алли Ндри
ЛЗ
77
Леонид Родионов
ЦП
92
Артем Щадин
АП
0
Богдан Алещенко
ЦФ
0
Артур Малоян
ЦФ
Балтика
88
Гиорги Шелия
ВР
55
Владислав Крючков
ЦЗ
4
Михаил Рытов
ПЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
47
Андрей Сальников
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
3-2-1-2-2
13
Краснокутский
33
Гапон
21
Катынсус
76
Стешин
13
Белецкий
97
Ятченко
10
Корытько
57
Деобальд
44
Кухарчук
30
Дудченко
81
Низамутдинов
3-2-2-3
1
Колинько
3
Плопа
81
Зимулька
23
Васильев
89
Стоцкий
4
Халиуллин
17
Зюзинс
8
Чиркин
15
Скавыш
45
Вотинов
8
Сысуев
57
Деобальд
77
Родионов
77
Родионов
57
Деобальд
44
Кухарчук
0
Малоян
0
Малоян
44
Кухарчук
15
Скавыш
47
Сальников
47
Сальников
15
Скавыш
8
Сысуев
93
Каленкович
93
Каленкович
8
Сысуев
3
Плопа
17
Гацко
17
Гацко
3
Плопа
Остались в запасе
Шинник
Балтика
0
Богдан Алещенко
ЦФ
2
Алли Ндри
ЛЗ
92
Артем Щадин
АП
Главный тренер
Александр Побегалов
88
Гиорги Шелия
ВР
55
Владислав Крючков
ЦЗ
4
Михаил Рытов
ПЗ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Остались в запасе
0
Богдан Алещенко
ЦФ
2
Алли Ндри
ЛЗ
92
Артем Щадин
АП
Остались в запасе
88
Гиорги Шелия
ВР
55
Владислав Крючков
ЦЗ
4
Михаил Рытов
ПЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Статистика матча Шинник - Балтика
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
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