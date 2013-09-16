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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Химик
Шинник - Химик: обзор матча 16 сентября 2013
Шинник
16.09.2013, понедельник, 18:00
Россия. ФНЛ, 14 тур
4 : 0
Завершен
Химик
24'
И. Горбатенко
57'
А. Малоян
69'
К. Дудченко
82'
В. Корытько (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Химик
ГОЛ с пенальти! 4:0!
В. Корытько
82'
81'
Желтая карточка
С. Шустиков
Замена
С. Белоусов
️️️️
А. Померко
77'
73'
Замена
Е. Чернов
️️️️
С. Квасов
71'
Замена
В. Иванов
️️️️
Р. Паштов
Замена
Л. Родионов
️️️️
И. Горбатенко
71'
ГОЛ! 3:0!
К. Дудченко
69'
Замена
А. Зотов
️️️️
А. Малоян
62'
ГОЛ! 2:0!
А. Малоян
Пас отдал
П. Деобальд
57'
Желтая карточка
С. Белоусов
56'
54'
Замена
А. Еркин
️️️️
И. Гелоян
46'
Замена
И. Столбовой
️️️️
А. Касьян
Замена
Е. Ятченко
️️️️
М. Белецкий
46'
35'
Желтая карточка
И. Гелоян
ГОЛ! 1:0!
И. Горбатенко
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
13
Алексей Краснокутский
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
33
Евгений Гапон
ЛЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
57
Павел Деобальд
АП
23
Игорь Горбатенко
АП
10
Владимир Корытько
ПП
0
Артур Малоян
ЦФ
30
Константин Дудченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Химик
1
Даниил Гавиловский
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
69
Александр Лобков
ЦЗ
55
Александр Коротков
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
17
Сергей Квасов
ЦП
8
Александр Мануковский
ЦП
77
Руслан Паштов
ПП
77
Михаил Костюков
ПВ
19
Александр Касьян
ЦФ
Главный тренер
Вадим Хафизов
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
22
Игорь Голбан
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
77
Леонид Родионов
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
7
Сергей Белоусов
ЦП
Химик
12
Артем Загребин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
9
Никита Журавлев
ЦП
27
Владислав Иванов
ЦФ
11
Олег Макеев
ЦФ
33
Александр Еркин
ЦФ
24
Иван Столбовой
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Краснокутский
33
Гапон
76
Стешин
21
Катынсус
13
Белецкий
20
Померко
10
Корытько
23
Горбатенко
57
Деобальд
30
Дудченко
0
Малоян
4-3-2-1
1
Гавиловский
69
Лобков
55
Коротков
6
Шустиков
2
Кичин
77
Паштов
8
Мануковский
17
Квасов
77
Костюков
10
Гелоян
19
Касьян
23
Горбатенко
77
Родионов
77
Родионов
23
Горбатенко
13
Белецкий
97
Ятченко
97
Ятченко
13
Белецкий
0
Малоян
21
Зотов
21
Зотов
0
Малоян
20
Померко
7
Белоусов
7
Белоусов
20
Померко
77
Паштов
27
Иванов
27
Иванов
77
Паштов
17
Квасов
23
Чернов
23
Чернов
17
Квасов
10
Гелоян
33
Еркин
33
Еркин
10
Гелоян
19
Касьян
24
Столбовой
24
Столбовой
19
Касьян
Остались в запасе
Шинник
Химик
22
Игорь Голбан
ЦЗ
1
Александр Малышев
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
9
Никита Журавлев
ЦП
11
Олег Макеев
ЦФ
12
Артем Загребин
ВР
Главный тренер
Вадим Хафизов
Остались в запасе
22
Игорь Голбан
ЦЗ
1
Александр Малышев
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
Остались в запасе
9
Никита Журавлев
ЦП
11
Олег Макеев
ЦФ
12
Артем Загребин
ВР
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Вадим Хафизов
Статистика матча Шинник - Химик
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Химик
3 : 1
25.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Акрон-2
4 : 3
18.10.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Химик
5 : 0
11.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
КДВ
0 : 2
04.10.2026
Химик
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Костевич
(Курск)
Стадион:
Шинник
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