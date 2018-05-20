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Даниэль Павлович
Статистика
Даниэль Павлович - статистика
Завершил карьеру
22 апреля 1988 (38)
#20 | Защитник
183 см
Швейцария
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2017/2018
Италия. Кубок 2016/2017
Италия. Серия А 2016/2017
Италия. Серия А 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кротоне
8
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Наполи
2 : 1
20.05.2018
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Кротоне
2 : 2
13.05.2018
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Кьево
2 : 1
06.05.2018
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Кротоне
4 : 1
29.04.2018
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Удинезе
1 : 2
22.04.2018
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Кротоне
1 : 1
18.04.2018
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Дженоа
1 : 0
14.04.2018
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Кротоне
1 : 0
08.04.2018
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Торино
4 : 1
04.04.2018
Кротоне
1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Фиорентина
2 : 0
31.03.2018
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Кротоне
0 : 2
18.03.2018
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Кротоне
4 : 1
11.03.2018
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Кротоне
2 : 3
25.02.2018
СПАЛ
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Беневенто
3 : 2
18.02.2018
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Кротоне
1 : 1
10.02.2018
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Интер
1 : 1
03.02.2018
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Кротоне
1 : 1
28.01.2018
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Верона
0 : 3
21.01.2018
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Лацио
4 : 0
23.12.2017
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Кротоне
1 : 0
17.12.2017
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Сассуоло
2 : 1
10.12.2017
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Кротоне
0 : 3
04.12.2017
Удинезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Ювентус
3 : 0
26.11.2017
Кротоне
1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
2 : 3
04.11.2017
Кротоне
1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Кротоне
2 : 1
29.10.2017
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Рома
1 : 0
25.10.2017
Кротоне
1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Сампдория
5 : 0
21.10.2017
Кротоне
1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Кротоне
2 : 2
15.10.2017
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
СПАЛ
1 : 1
01.10.2017
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Кротоне
2 : 0
24.09.2017
Беневенто
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Аталанта
5 : 1
20.09.2017
Кротоне
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Кротоне
0 : 2
16.09.2017
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Кальяри
1 : 0
10.09.2017
Кротоне
Был в запасе
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