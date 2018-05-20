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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Кротоне
Наполи - Кротоне: обзор матча 20 мая 2018
Наполи
20.05.2018, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 38 тур
2 : 1
Завершен
Кротоне
23'
А. Милик
32'
Х. Кальехон
90'
М. Тумминелло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Кротоне
90'
ГОЛ! 2:1!
М. Тумминелло
Пас отдал
Б. Мартелла
ГОЛ! 2:0!
Х. Кальехон
Пас отдал
Л. Инсинье
32'
ГОЛ! 1:0!
А. Милик
Пас отдал
Л. Инсинье
23'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
7
Петр Зелински
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
25
Аллан
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Кротоне
21
Алекс Кордас
ВР
19
Марко Капуано
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
45
Роландо Мандрагора
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
7
Маркус Роден
ЦП
87
Бруно Мартелла
ЦП
9
Сими
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
7
Андреа Налини
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Наполи
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
19
Хрвойе Милич
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
17
Марек Гамшик
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
29
Зинедин Машаш
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Кротоне
12
Марко Феста
ВР
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
21
Джованни Крочата
ЦП
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
8
Адриан Стоян
ЦФ
32
Марко Тумминелло
ЦФ
4-3-1-2
25
Рейна
6
Мариу Руй
39
Альбиоль
3
Кулибали
4
Хюсай
7
Зелински
21
Жоржиньо
25
Аллан
10
Инсинье
30
Милик
7
Кальехон
3-4-3
21
Кордас
19
Фараони
11
Чеккерини
19
Капуано
51
Барберис
7
Роден
87
Мартелла
45
Мандрагора
7
Налини
29
Тротта
9
Сими
Остались в запасе
Наполи
Кротоне
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
19
Хрвойе Милич
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
17
Марек Гамшик
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
29
Зинедин Машаш
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
12
Марко Феста
ВР
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
21
Джованни Крочата
ЦП
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
8
Адриан Стоян
ЦФ
32
Марко Тумминелло
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Остались в запасе
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
19
Хрвойе Милич
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
17
Марек Гамшик
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
29
Зинедин Машаш
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Остались в запасе
12
Марко Феста
ВР
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
21
Джованни Крочата
ЦП
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
8
Адриан Стоян
ЦФ
32
Марко Тумминелло
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Серсе Косми
Статистика матча Наполи - Кротоне
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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