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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Кротоне
Интер - Кротоне: обзор матча 03 февраля 2018
Интер
03.02.2018, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 23 тур
1 : 1
Завершен
Кротоне
23'
Эдер
60'
А. Барберис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Кротоне
90'
Желтая карточка
Ф. Риччи
80'
Желтая карточка
А. Бенали
60'
ГОЛ! 1:1!
А. Барберис
Желтая карточка
Эдер
59'
29'
Желтая карточка
Р. Мандрагора
ГОЛ! 1:0!
Эдер
Пас отдал
М. Брозович
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
15
Матиас Весино
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
23
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Кротоне
21
Алекс Кордас
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
11
Федерико Риччи
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
45
Роландо Мандрагора
ЦП
50
Ахмад Бенали
ЦП
87
Бруно Мартелла
ЦП
7
Андреа Налини
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Интер
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
12
Рафинья
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Кротоне
12
Марко Феста
ВР
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
21
Джованни Крочата
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
7
Маркус Роден
ЦП
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
8
Адриан Стоян
ЦФ
24
Казим Сульич
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
9
Сими
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Ханданович
29
Дальберт
14
Шкриньяр
13
Миранда
33
Д'Амброзио
77
Брозович
15
Весино
6
Валеро
87
Кандрева
5
Перишич
23
Эдер
3-5-2
21
Кордас
19
Фараони
19
Капуано
11
Чеккерини
11
Риччи
45
Мандрагора
50
Бенали
87
Мартелла
51
Барберис
29
Тротта
7
Налини
Остались в запасе
Интер
Кротоне
14
Янн Карамо
ЛВ
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
12
Рафинья
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
12
Марко Феста
ВР
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
21
Джованни Крочата
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
7
Маркус Роден
ЦП
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
8
Адриан Стоян
ЦФ
24
Казим Сульич
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
9
Сими
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Остались в запасе
14
Янн Карамо
ЛВ
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
12
Рафинья
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Остались в запасе
12
Марко Феста
ВР
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
21
Джованни Крочата
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
7
Маркус Роден
ЦП
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
8
Адриан Стоян
ЦФ
24
Казим Сульич
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
9
Сими
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Серсе Косми
Статистика матча Интер - Кротоне
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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