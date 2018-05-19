Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Исса Сиссоко
Статистика
Исса Сиссоко - статистика
Завершил карьеру
23 февраля 1985 (41), Париж
#25 | Полузащитник
173 см
Сенегал
Статистика
Новости
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Кубок лиги 2017/2018
Франция. Лига 1 2017/2018
Франция. Лига 1 2016/2017
Италия. Серия А 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Амьен
18
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Марсель
2 : 1
19.05.2018
Амьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Амьен
2 : 2
04.05.2018
ПСЖ
1' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Монако
0 : 0
28.04.2018
Амьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Амьен
3 : 1
21.04.2018
Страсбур
1' - 90'
22'
Франция. Лига 1, 33 тур
Лион
3 : 0
14.04.2018
Амьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Амьен
3 : 0
07.04.2018
Кан
1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Лилль
0 : 1
01.04.2018
Амьен
1' - 90'
76'
Франция. Лига 1, 30 тур
Амьен
1 : 1
17.03.2018
Труа
Был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Амьен
0 : 2
03.03.2018
Ренн
1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Нант
0 : 1
24.02.2018
Амьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Амьен
0 : 0
17.02.2018
Тулуза
1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Бордо
3 : 2
10.02.2018
Амьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Амьен
0 : 2
03.02.2018
Сент-Этьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Анжер
1 : 0
27.01.2018
Амьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Амьен
3 : 1
20.01.2018
Генгам
Был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Амьен
1 : 1
17.01.2018
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Ницца
1 : 0
13.01.2018
Амьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Амьен
1 : 2
10.12.2017
Лион
Был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Ренн
2 : 0
02.12.2017
Амьен
1' - 90'
50'
Франция. Лига 1, 15 тур
Амьен
2 : 1
28.11.2017
Дижон
1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Метц
0 : 2
25.11.2017
Амьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Амьен
3 : 0
20.11.2017
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Амьен
1 : 1
17.11.2017
Монако
1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Монпелье
1 : 1
04.11.2017
Амьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Амьен
1 : 0
21.10.2017
Бордо
1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Тулуза
1 : 0
14.10.2017
Амьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Амьен
0 : 0
30.09.2017
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Кан
1 : 0
23.09.2017
Амьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Амьен
0 : 2
17.09.2017
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Страсбур
0 : 1
09.09.2017
Амьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Амьен
3 : 0
26.08.2017
Ницца
Был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Сент-Этьен
3 : 0
19.08.2017
Амьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Амьен
0 : 2
12.08.2017
Анжер
1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
ПСЖ
2 : 0
05.08.2017
Амьен
1' - 90'
Главные новости
Фото
Руни мощно преобразился: как теперь выглядит легенда английского футбола
17:53
41-летний Роналду объяснил, почему не завершил карьеру в сборной Португалии
17:31
3
Стало известно, кто возглавит «Рубин» в случае увольнения Артиги
17:17
«Козлы, если вы не выиграете, я вас всех поубиваю»: Бубнов – о мотивации футболистов от Евсеева
16:57
1
Реакция Мостового на увольнение Альбы из «Ростова»
16:49
3
Экс-начальника «Химок» объявили в международный розыск
16:16
3
Раскрыты участники Зимнего Кубка РПЛ
15:54
9
Гендиректор «Ростова» обратился к уволенному Альбе: «Так дальше нельзя»
15:36
4
Бубнов посоветовал «Локомотиву» тренера для перестройки
15:27
2
Видео
Головин обматерил Соболева на тренировке сборной России
15:15
11
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+