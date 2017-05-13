Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Айтач Сулу - статистика

Завершил карьеру
11 декабря 1985 (40), Гейдельберг
#4 | Защитник
185 см
Германия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дармштадт
26
2
0
7
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 33 тур
Дармштадт
0 : 2
13.05.2017
Герта
1' - 90'
67'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Бавария
1 : 0
06.05.2017
Дармштадт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Дармштадт
3 : 0
29.04.2017
Фрайбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Гамбург
1 : 2
22.04.2017
Дармштадт
1' - 90'
51'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Дармштадт
2 : 1
16.04.2017
Шальке-04
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Ингольштадт
3 : 2
09.04.2017
Дармштадт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Дармштадт
0 : 2
05.04.2017
Байер
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 26 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
01.04.2017
Дармштадт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Вольфсбург
1 : 0
18.03.2017
Дармштадт
1' - 90'
68'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Вердер
2 : 0
04.03.2017
Дармштадт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Дармштадт
1 : 2
25.02.2017
Аугсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Дармштадт
2 : 1
11.02.2017
Боруссия Д
1' - 90'
77'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Айнтрахт
2 : 0
05.02.2017
Дармштадт
1' - 90'
78'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Дармштадт
1 : 6
28.01.2017
Кельн
1' - 90'
32'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Дармштадт
0 : 0
21.01.2017
Боруссия М
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Герта
2 : 0
21.12.2016
Дармштадт
1' - 90'
71'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Дармштадт
0 : 1
18.12.2016
Бавария
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Фрайбург
1 : 0
10.12.2016
Дармштадт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Дармштадт
0 : 2
04.12.2016
Гамбург
1' - 90'
39'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Шальке-04
3 : 1
27.11.2016
Дармштадт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Дармштадт
0 : 1
19.11.2016
Ингольштадт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
3 : 2
05.11.2016
Дармштадт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 2
29.10.2016
РБ Лейпциг
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Дармштадт
3 : 1
22.10.2016
Вольфсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 1
16.10.2016
Дармштадт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Дармштадт
2 : 2
01.10.2016
Вердер
1' - 90'
38'
Главные новости
Экс-начальника «Химок» объявили в международный розыск
16:16
2
Раскрыты участники Зимнего Кубка РПЛ
15:54
6
Гендиректор «Ростова» обратился к уволенному Альбе: «Так дальше нельзя»
15:36
3
Бубнов посоветовал «Локомотиву» тренера для перестройки
15:27
2
ВидеоГоловин обматерил Соболева на тренировке сборной России
15:15
6
Мостовой ответил на предложение возглавить «Ростов»
14:58
13
У Кузяева есть вариант продолжения карьеры за границей
14:43
3
Названа причина увольнения Альбы из «Ростова»
14:35
2
Бубнов объяснил, как «Краснодар» может лишиться шансов на чемпионство
14:27
2
В РПЛ случилась вторая тренерская отставка за неделю
14:10
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+