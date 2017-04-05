Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Дармштадт - Байер
Дармштадт - Байер: обзор матча 05 апреля 2017
Дармштадт
05.04.2017, среда, 21:00
Германия. Бундеслига, 27 тур
0 : 2
Завершен
Байер
15'
Ю. Брандт
56'
К. Фолланд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дармштадт - Байер
90'
+1
Замена
Й. Похьянпало
️️️️
К. Фолланд
89'
Замена
А. Мехмеди
️️️️
Ю. Брандт
75'
Замена
Ш. Кисслинг
️️️️
К. Беллараби
Замена
Ф. Платте
️️️️
Т. Бойд
65'
56'
ГОЛ! 0:2!
К. Фолланд
Замена
Я. Розенталь
️️️️
М. Вранчич
55'
39'
Желтая карточка
О. Топрак
36'
Желтая карточка
Т. Едвай
Замена
Л. Гувара
️️️️
С. Сэм
27'
15'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Брандт
Пас отдал
К. Фолланд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дармштадт
21
Михаэль Эссер
ВР
32
Фабиан Холланд
ЛЗ
4
Айтач Сулу
ЦЗ
26
Патрик Бангор
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
20
Марсель Хеллер
ЦП
8
Жером Гондорф
ЦП
8
Марио Вранчич
АП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
33
Сидней Сэм
ПП
13
Терренс Бойд
ЦФ
Главный тренер
Торстен Фрингс
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
44
Кевин Кампль
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
19
Роберто Хильберт
ПП
38
Карим Беллараби
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Тайфун Коркут
Дармштадт
1
Даниэль Фернандес
ВР
29
Леон Гувара
ЦЗ
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
10
Ян Розенталь
АП
36
Феликс Платте
ЦФ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
4-4-1-1
21
Эссер
32
Холланд
4
Сулу
26
Бангор
44
Федецкий
34
Алтынтоп
20
Хеллер
8
Гондорф
33
Сэм
8
Вранчич
13
Бойд
3-1-2-2-2
1
Лено
21
Топрак
4
Едвай
18
Венделл
14
Баумгартлингер
19
Хильберт
44
Кампль
38
Беллараби
8
Брандт
31
Фолланд
29
Хаверц
13
Бойд
36
Платте
36
Платте
13
Бойд
33
Сэм
29
Гувара
29
Гувара
33
Сэм
8
Вранчич
10
Розенталь
10
Розенталь
8
Вранчич
31
Фолланд
20
Похьянпало
20
Похьянпало
31
Фолланд
38
Беллараби
11
Кисслинг
11
Кисслинг
38
Беллараби
8
Брандт
14
Мехмеди
14
Мехмеди
8
Брандт
Остались в запасе
Дармштадт
Байер
1
Даниэль Фернандес
ВР
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Главный тренер
Торстен Фрингс
28
Рамазан Озкан
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
Главный тренер
Тайфун Коркут
Остались в запасе
1
Даниэль Фернандес
ВР
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Остались в запасе
28
Рамазан Озкан
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
Главный тренер
Торстен Фрингс
Главный тренер
Тайфун Коркут
Статистика матча Дармштадт - Байер
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
- : -
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
4 : 0
18.10.2026
Дармштадт
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Беньямин Бранд
(Герольцхофен)
Стадион:
Белленфалльтор
Новости команд
Все
Дармштадт
Байер
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Байера» и «Марселя» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Байер» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Кубок Германии: шансы «Эльверсберга» и «Дармштадта» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
Российский экс-игрок «Спартака» подписал контракт с австрийским клубом
13 июля
1
Российский экс-игрок «Спартака» перешел из второй Бундеслиги в австрийский клуб
22 января
1
«Фрайбург» – «Дармштадт»: прогноз и ставки на матч 3 декабря 2025 с коэффициентом 1.92
2025.12.02 10:15
Экс-спартаковец Классен нашел новый клуб
2025.06.21 21:30
1
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Байера» и «Марселя» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Байер» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+