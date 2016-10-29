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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Дармштадт - РБ Лейпциг
Дармштадт - РБ Лейпциг: обзор матча 29 октября 2016
Дармштадт
29.10.2016, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
0 : 2
Завершен
РБ Лейпциг
57'
М. Забитцер
82'
М. Забитцер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дармштадт - РБ Лейпциг
Желтая карточка
Э. Бен-Хатира
86'
86'
Замена
Д. Зелке
️️️️
Т. Вернер
82'
ГОЛ! 0:2!
М. Забитцер
Пас отдал
О. Бурк
Замена
М. Хеллер
️️️️
Р. Безьяк
79'
Желтая карточка
И. Хен
77'
Замена
М. Вранчич
️️️️
Ж. Гондорф
73'
70'
Замена
О. Бурк
️️️️
Бернардо
67'
Желтая карточка
М. Комппер
Замена
А. Чолак
️️️️
С. Шипплок
65'
57'
ГОЛ! 0:1!
М. Забитцер
Пас отдал
Т. Вернер
51'
Замена
М. Забитцер
️️️️
Ю. Поульсен
24'
Желтая карточка
Ю. Поульсен
Желтая карточка
С. Шипплок
21'
Желтая карточка
Ж. Гондорф
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дармштадт
21
Михаэль Эссер
ВР
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
29
Леон Гувара
ЦЗ
4
Айтач Сулу
ЦЗ
37
Александер Милошевич
ЦЗ
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
8
Жером Гондорф
ЦП
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
14
Роман Безьяк
ЦФ
22
Свен Шипплок
ЦФ
Главный тренер
Норберт Майер
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
13
Бернардо
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
8
Наби Кейта
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Дармштадт
1
Даниэль Фернандес
ВР
32
Фабиан Холланд
ЛЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
20
Марсель Хеллер
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
РБ Лейпциг
1
Фабио Колторти
ВР
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
20
Марсель Забитцер
ЦП
13
Доминик Кайзер
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
4-3-1-2
21
Эссер
21
Хен
4
Сулу
37
Милошевич
29
Гувара
26
Юнгвирт
8
Гондорф
28
Бен-Хатира
30
Кляйнхайзлер
22
Шипплок
14
Безьяк
4-3-1-2
25
Гулачи
13
Бернардо
4
Орбан
5
Комппер
23
Хальстенберг
8
Кейта
31
Илсанкер
6
Демме
10
Форсберг
15
Поульсен
11
Вернер
14
Безьяк
20
Хеллер
20
Хеллер
14
Безьяк
8
Гондорф
8
Вранчич
8
Вранчич
8
Гондорф
22
Шипплок
14
Чолак
14
Чолак
22
Шипплок
15
Поульсен
20
Забитцер
20
Забитцер
15
Поульсен
13
Бернардо
7
Бурк
7
Бурк
13
Бернардо
11
Вернер
9
Зелке
9
Зелке
11
Вернер
Остались в запасе
Дармштадт
РБ Лейпциг
32
Фабиан Холланд
ЛЗ
1
Даниэль Фернандес
ВР
44
Артем Федецкий
ПЗ
18
Петер Нимайер
ПП
Главный тренер
Норберт Майер
22
Бенно Шмитц
ПЗ
1
Фабио Колторти
ВР
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
13
Доминик Кайзер
ЦП
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
32
Фабиан Холланд
ЛЗ
1
Даниэль Фернандес
ВР
44
Артем Федецкий
ПЗ
18
Петер Нимайер
ПП
Остались в запасе
22
Бенно Шмитц
ПЗ
1
Фабио Колторти
ВР
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
13
Доминик Кайзер
ЦП
Главный тренер
Норберт Майер
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Дармштадт - РБ Лейпциг
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
- : -
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
4 : 0
18.10.2026
Дармштадт
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
- : -
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Белленфалльтор
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