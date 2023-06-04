Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Игорь Гончар - статистика

Завершил карьеру
10 января 1993 (33)
#33 | Защитник
180 см | 67 кг
Украина
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Минай
25
0
2
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Минай
0 : 3
04.06.2023
Заря
68' - 90'
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
1' - 46'
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Минай
0 : 0
25.05.2023
Рух
1' - 65'
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Черноморец
0 : 1
20.05.2023
Минай
83' - 90'
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Минай
0 : 1
15.05.2023
Днепр-1
1' - 72'
41'
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Минай
2 : 0
08.05.2023
Ворскла
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Минай
1 : 1
29.04.2023
Харьков
1' - 90'
51'
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Верес
1 : 1
22.04.2023
Минай
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Минай
1 : 0
14.04.2023
Кривбасс
1' - 90'
4'
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Динамо К
2 : 0
08.04.2023
Минай
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Минай
1 : 2
01.04.2023
Ингулец
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Колос
0 : 1
19.03.2023
Минай
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Минай
1 : 1
11.03.2023
Александрия
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Львов
1 : 0
06.03.2023
Минай
1' - 85'
65'
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Минай
1 : 4
28.02.2023
Шахтер
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Заря
1 : 1
27.11.2022
Минай
71' - 90'
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Рух
1 : 1
14.11.2022
Минай
1' - 42'
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Днепр-1
3 : 1
06.11.2022
Минай
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Ворскла
2 : 0
29.10.2022
Минай
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Минай
1 : 1
14.10.2022
Верес
1' - 90'
85'
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Минай
0 : 1
02.10.2022
Динамо К
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Минай
0 : 1
25.09.2022
Львов
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Ингулец
1 : 2
12.09.2022
Минай
1' - 90'
60'
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Минай
1 : 1
05.09.2022
Колос
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 2 тур
Александрия
2 : 1
29.08.2022
Минай
1' - 90'
Главные новости
Раскрыты участники Зимнего Кубка РПЛ
15:54
2
Гендиректор «Ростова» обратился к уволенному Альбе: «Так дальше нельзя»
15:36
1
Бубнов посоветовал «Локомотиву» тренера для перестройки
15:27
ВидеоГоловин обматерил Соболева на тренировке сборной России
15:15
5
Мостовой ответил на предложение возглавить «Ростов»
14:58
10
У Кузяева есть вариант продолжения карьеры за границей
14:43
2
Названа причина увольнения Альбы из «Ростова»
14:35
2
Бубнов объяснил, как «Краснодар» может лишиться шансов на чемпионство
14:27
2
В РПЛ случилась вторая тренерская отставка за неделю
14:10
8
Тедеев прокомментировал вариант с назначением в «Ростов»
13:53
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+