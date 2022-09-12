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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ингулец - Минай
Ингулец - Минай: обзор матча 12 сентября 2022
Ингулец
12.09.2022, понедельник, 15:00
Украина. Премьер-лига, 4 тур
1 : 2
Завершен
Минай
60'
А. Хахлев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ингулец - Минай
90'
Замена
А. Кемкин
️️️️
А. Хахлев
89'
Красная карточка
А. Бандура
77'
Желтая карточка
И. Трубочкин
Желтая карточка
А. Ситало
68'
Замена
М. Марусич
️️️️
В. Одарюк
66'
60'
ГОЛ! 0:1!
А. Хахлев
Пас отдал
И. Гончар
Замена
️️️️
А. Коробенко
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ингулец
12
Алексей Паламарчук
ВР
60
Дмитрий Поспелов
ЦЗ
29
Артем Смоляков
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
21
Сергей Ченбай
ЦП
17
Артем Ситало
ЦФ
8
Владимир Одарюк
ЦФ
28
Андрей Коробенко
ЦФ
5
Евгений Запорожец
ЦФ
33
Дмитрий Нагиев
ЦФ
23
Александр Кучеренко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Минай
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
3
Иван Трубочкин
ЦЗ
25
Олег Горин
ЦЗ
33
Игорь Гончар
ЦЗ
44
Вадим Витенчук
ЦП
17
Назарий Воробчак
ЦП
23
Эльдар Гулиев
ЦП
9
Егор Твердохлеб
ЦП
99
Алексей Хахлев
ЦП
13
Александр Бандура
ЦФ
7
Олег Вишневский
ЦФ
Ингулец
25
Данил Кучер
ВР
26
Владислав Сидоренко
ЦЗ
24
Иван Головкин
ЦП
97
Денис Резепов
ЦП
28
Виталий Павлов
ЦФ
14
Максим Марусич
ЦФ
7
Виктор Близниченко
ЦФ
Минай
94
Герман Пеньков
ВР
12
Александр Кемкин
ВР
9
Дмитрий Касимов
ЦЗ
5
Юрий Кравчук
ЦЗ
78
Валерий Рогозинский
ЦЗ
21
Руслан Паламарь
ЦП
4
Богдан Чуев
ЦФ
80
Антон Байдал
ЦФ
9
Данил Колесник
ЦФ
17
Данил Голуб
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
2
Тарас Дмитрук
ЦФ
1-3-5
12
Паламарчук
60
Поспелов
29
Смоляков
21
Клименко
21
Ченбай
28
Коробенко
23
Кучеренко
33
Нагиев
5
Запорожец
8
Одарюк
4-5-2
3
Трубочкин
25
Горин
33
Гончар
23
Немчанинов
44
Витенчук
23
Гулиев
9
Твердохлеб
99
Хахлев
17
Воробчак
7
Вишневский
13
Бандура
8
Одарюк
14
Марусич
14
Марусич
8
Одарюк
99
Хахлев
12
Кемкин
12
Кемкин
99
Хахлев
Остались в запасе
Ингулец
Минай
25
Данил Кучер
ВР
26
Владислав Сидоренко
ЦЗ
24
Иван Головкин
ЦП
97
Денис Резепов
ЦП
28
Виталий Павлов
ЦФ
7
Виктор Близниченко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
94
Герман Пеньков
ВР
9
Дмитрий Касимов
ЦЗ
5
Юрий Кравчук
ЦЗ
78
Валерий Рогозинский
ЦЗ
21
Руслан Паламарь
ЦП
4
Богдан Чуев
ЦФ
80
Антон Байдал
ЦФ
9
Данил Колесник
ЦФ
17
Данил Голуб
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
2
Тарас Дмитрук
ЦФ
Остались в запасе
25
Данил Кучер
ВР
26
Владислав Сидоренко
ЦЗ
24
Иван Головкин
ЦП
97
Денис Резепов
ЦП
28
Виталий Павлов
ЦФ
7
Виктор Близниченко
ЦФ
Остались в запасе
94
Герман Пеньков
ВР
9
Дмитрий Касимов
ЦЗ
5
Юрий Кравчук
ЦЗ
78
Валерий Рогозинский
ЦЗ
21
Руслан Паламарь
ЦП
4
Богдан Чуев
ЦФ
80
Антон Байдал
ЦФ
9
Данил Колесник
ЦФ
17
Данил Голуб
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
2
Тарас Дмитрук
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Ингулец - Минай
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ингулец
Украина. Кубок, 1/4 финала
Динамо К
2 : 0
03.03.2026
Ингулец
Украина. Кубок, 1/8 финала
Виктория С
0 : 1
29.10.2025
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Ингулец
1 : 4
18.05.2025
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ингулец
2 : 1
12.05.2025
Левый берег
Минай
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Кривбасс
3 : 0
25.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Минай
3 : 2
19.05.2024
Колос
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 3
11.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Верес
3 : 1
06.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Минай
2 : 0
27.04.2024
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
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