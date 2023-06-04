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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Минай - Заря
Минай - Заря: обзор матча 04 июня 2023
Минай
04.06.2023, воскресенье, 15:00
Украина. Премьер-лига, 30 тур
0 : 3
Завершен
Заря
8'
Н. Русин
25'
А. Батагов
57'
Н. Русин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Минай - Заря
82'
Желтая карточка
М. Смиян
Замена
Д. Голуб
️️️️
В. Рогозинский
78'
76'
Замена
М. Смиян
️️️️
Н. Русин
Замена
И. Гончар
️️️️
И. Трубочкин
68'
66'
Замена
П. Полегенько
️️️️
А. Хахлев
66'
Замена
К. Дрышлюк
️️️️
Е. Шахов
66'
Замена
В. Погорилый
️️️️
Д. Антюх
Замена
Т. Дмитрук
️️️️
М. Гечев
62'
Замена
Р. Паламарь
️️️️
Ю. Кравчук
62'
57'
ГОЛ! 0:3!
Н. Русин
Замена
О. Вишневский
️️️️
Ю. Коломоец
46'
40'
Пенальти не реализован!
Н. Русин
Желтая карточка
А. Кемкин
38'
25'
ГОЛ! 0:2!
А. Батагов
8'
ГОЛ! 0:1!
Н. Русин
Пас отдал
Е. Шахов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минай
12
Александр Кемкин
ВР
5
Андрей Булеза
ЛЗ
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
5
Юрий Кравчук
ЦЗ
57
Александр Мельник
ЦЗ
3
Иван Трубочкин
ПЗ
7
Михаил Гечев
ЛВ
78
Валерий Рогозинский
ЛВ
76
Михаил Шишка
ОП
9
Егор Твердохлеб
АП
26
Юрий Коломоец
ЦФ
Заря
1
Александр Сапутин
ВР
17
Роман Вантух
ЛЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
9
Денис Антюх
ЛВ
44
Арсений Батагов
ОП
6
Владимир Бражко
ОП
28
Евгений Шахов
ЦП
99
Алексей Хахлев
ЦП
10
Сергей Булеца
АП
31
Назарий Русин
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Минай
13
Александр Бандура
ВР
4
Богдан Чуев
ЦЗ
2
Тарас Дмитрук
ПЗ
33
Игорь Гончар
ПЗ
80
Антон Байдал
ЛВ
21
Руслан Паламарь
АП
17
Данил Голуб
ПВ
7
Олег Вишневский
ЦФ
Заря
36
Антон Жилкин
ВР
12
Владислав Кучерук
ВР
28
Павел Полегенько
ПЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
2
Максим Смиян
АП
11
Денис Почапский
ЦФ
88
Владислав Погорилый
ЦФ
3-3-3-1
12
Кемкин
23
Немчанинов
5
Кравчук
57
Мельник
5
Булеза
76
Шишка
3
Трубочкин
78
Рогозинский
9
Твердохлеб
7
Гечев
26
Коломоец
3-2-2-2-1
1
Сапутин
32
Имереков
91
Бутко
17
Вантух
44
Батагов
6
Бражко
28
Шахов
99
Хахлев
10
Булеца
9
Антюх
31
Русин
7
Гечев
2
Дмитрук
2
Дмитрук
7
Гечев
3
Трубочкин
33
Гончар
33
Гончар
3
Трубочкин
5
Кравчук
21
Паламарь
21
Паламарь
5
Кравчук
78
Рогозинский
17
Голуб
17
Голуб
78
Рогозинский
26
Коломоец
7
Вишневский
7
Вишневский
26
Коломоец
99
Хахлев
28
Полегенько
28
Полегенько
99
Хахлев
28
Шахов
8
Дрышлюк
8
Дрышлюк
28
Шахов
31
Русин
2
Смиян
2
Смиян
31
Русин
9
Антюх
88
Погорилый
88
Погорилый
9
Антюх
Остались в запасе
Минай
Заря
13
Александр Бандура
ВР
4
Богдан Чуев
ЦЗ
80
Антон Байдал
ЛВ
36
Антон Жилкин
ВР
12
Владислав Кучерук
ВР
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
11
Денис Почапский
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Остались в запасе
13
Александр Бандура
ВР
4
Богдан Чуев
ЦЗ
80
Антон Байдал
ЛВ
Остались в запасе
36
Антон Жилкин
ВР
12
Владислав Кучерук
ВР
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
11
Денис Почапский
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Статистика матча Минай - Заря
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Минай
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Кривбасс
3 : 0
25.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Минай
3 : 2
19.05.2024
Колос
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 3
11.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Верес
3 : 1
06.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Минай
2 : 0
27.04.2024
Черноморец
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
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