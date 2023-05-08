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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Минай - Ворскла
Минай - Ворскла: обзор матча 08 мая 2023
Минай
08.05.2023, понедельник, 14:00
Украина. Премьер-лига, 25 тур
2 : 0
Завершен
Ворскла
45+1'
С. Петько
90+4'
Е. Твердохлеб
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Минай - Ворскла
ГОЛ! 2:0!
Е. Твердохлеб
90'
+4
Желтая карточка
М. Шишка
88'
87'
Замена
Р. Лопес
️️️️
И. Кане
Замена
Ю. Коломоец
️️️️
О. Вишневский
86'
Замена
М. Гечев
️️️️
В. Рогозинский
86'
79'
Желтая карточка
И. Кане
Замена
М. Шишка
️️️️
С. Петько
76'
Замена
Б. Чуев
️️️️
А. Мельник
75'
67'
Замена
Д. Черныш
️️️️
Д. Олейник
ГОЛ! 1:0!
С. Петько
45'
+1
41'
Желтая карточка
С. Яворский
15'
Желтая карточка
В. Кравец
Желтая карточка
А. Мельник
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минай
13
Александр Бандура
ВР
5
Андрей Булеза
ЛЗ
5
Юрий Кравчук
ЦЗ
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
57
Александр Мельник
ЦЗ
33
Игорь Гончар
ПЗ
78
Валерий Рогозинский
ЛВ
44
Вадим Витенчук
ОП
32
Сергей Петько
ЦП
9
Егор Твердохлеб
АП
7
Олег Вишневский
ЦФ
Ворскла
77
Павел Исенко
ВР
3
Василий Кравец
ЛЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
18
Евгений Павлюк
ЦЗ
2
Илья Крупский
ПЗ
14
Ибраим Кане
ЛВ
16
Денис Олейник
ЛВ
7
Руслан Степанюк
ОП
6
Александр Скляр
ЦП
44
Игорь Пердута
ЦП
17
Таульянт Сефери
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Минай
12
Александр Кемкин
ВР
94
Герман Пеньков
ВР
4
Богдан Чуев
ЦЗ
3
Иван Трубочкин
ПЗ
2
Тарас Дмитрук
ПЗ
7
Михаил Гечев
ЛВ
80
Антон Байдал
ЛВ
76
Михаил Шишка
ОП
21
Руслан Паламарь
АП
17
Данил Голуб
ПВ
26
Юрий Коломоец
ЦФ
Ворскла
23
Александр Домолега
ВР
22
Рикардо Лопес
ЛВ
40
Дмитрий Черныш
ЦП
23
Артем Кулаковский
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
3-3-1-2-1
13
Бандура
5
Кравчук
23
Немчанинов
57
Мельник
5
Булеза
44
Витенчук
33
Гончар
32
Петько
78
Рогозинский
9
Твердохлеб
7
Вишневский
4-1-2-2-1
77
Исенко
2
Крупский
13
Яворский
18
Павлюк
3
Кравец
7
Степанюк
6
Скляр
44
Пердута
14
Кане
16
Олейник
17
Сефери
57
Мельник
4
Чуев
4
Чуев
57
Мельник
32
Петько
76
Шишка
76
Шишка
32
Петько
78
Рогозинский
7
Гечев
7
Гечев
78
Рогозинский
7
Вишневский
26
Коломоец
26
Коломоец
7
Вишневский
16
Олейник
40
Черныш
40
Черныш
16
Олейник
14
Кане
22
Лопес
22
Лопес
14
Кане
Остались в запасе
Минай
Ворскла
12
Александр Кемкин
ВР
94
Герман Пеньков
ВР
3
Иван Трубочкин
ПЗ
2
Тарас Дмитрук
ПЗ
21
Руслан Паламарь
АП
80
Антон Байдал
ЛВ
17
Данил Голуб
ПВ
23
Александр Домолега
ВР
23
Артем Кулаковский
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
Главный тренер
Виктор Скрипник
Остались в запасе
12
Александр Кемкин
ВР
94
Герман Пеньков
ВР
3
Иван Трубочкин
ПЗ
2
Тарас Дмитрук
ПЗ
21
Руслан Паламарь
АП
80
Антон Байдал
ЛВ
17
Данил Голуб
ПВ
Остались в запасе
23
Александр Домолега
ВР
23
Артем Кулаковский
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
Главный тренер
Виктор Скрипник
Статистика матча Минай - Ворскла
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Минай
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Кривбасс
3 : 0
25.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Минай
3 : 2
19.05.2024
Колос
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 3
11.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Верес
3 : 1
06.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Минай
2 : 0
27.04.2024
Черноморец
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Стадион:
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