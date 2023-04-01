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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Минай - Ингулец
Минай - Ингулец: обзор матча 01 апреля 2023
Минай
01.04.2023, суббота, 12:00
Украина. Премьер-лига, 19 тур
1 : 2
Завершен
Ингулец
21'
Ю. Кравчук
84'
А. Мельник (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Минай - Ингулец
84'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
А. Мельник
83'
Замена
В. Одарюк
️️️️
И. Головкин
82'
Замена
Д. Резепов
️️️️
А. Кучеренко
Замена
С. Петько
️️️️
М. Шишка
82'
Замена
А. Булеза
️️️️
И. Трубочкин
66'
59'
Замена
Ю. Козыренко
️️️️
Д. Кравчук
46'
Замена
М. Марусич
️️️️
С. Ченбай
Замена
О. Вишневский
️️️️
Р. Паламарь
46'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Кравчук
Пас отдал
Р. Паламарь
21'
Желтая карточка
Е. Твердохлеб
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минай
13
Александр Бандура
ВР
5
Юрий Кравчук
ЦЗ
57
Александр Мельник
ЦЗ
3
Иван Трубочкин
ПЗ
33
Игорь Гончар
ПЗ
7
Михаил Гечев
ЛВ
78
Валерий Рогозинский
ЛВ
44
Вадим Витенчук
ОП
76
Михаил Шишка
ОП
21
Руслан Паламарь
АП
9
Егор Твердохлеб
АП
Ингулец
31
Олег Билык
ВР
29
Артем Смоляков
ЛЗ
60
Дмитрий Поспелов
ЦЗ
55
Максим Ковалев
ЦЗ
33
Дмитрий Нагиев
ПЗ
10
Александр Козак
ЛВ
23
Александр Кучеренко
ОП
21
Сергей Ченбай
ЦП
88
Андрей Кухарук
ЦП
24
Иван Головкин
ПВ
21
Данил Кравчук
ПВ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Минай
31
Vladyslav Savchenko
ВР
12
Александр Кемкин
ВР
5
Андрей Булеза
ЛЗ
25
Олег Горин
ЦЗ
32
Сергей Петько
ЦП
17
Данил Голуб
ПВ
9
Данил Колесник
ЦФ
26
Юрий Коломоец
ЦФ
7
Олег Вишневский
ЦФ
Ингулец
12
Алексей Паламарчук
ВР
91
Максим Мельничук
ЛЗ
28
Виталий Павлов
ЦЗ
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
28
Андрей Коробенко
ЦП
5
Евгений Запорожец
ЦП
7
Юрий Козыренко
АП
97
Денис Резепов
АП
8
Владимир Одарюк
ПВ
14
Максим Марусич
ЦФ
4-2-3-1
13
Бандура
3
Трубочкин
5
Кравчук
57
Мельник
33
Гончар
44
Витенчук
76
Шишка
78
Рогозинский
9
Твердохлеб
7
Гечев
21
Паламарь
4-1-2-3
31
Билык
33
Нагиев
60
Поспелов
55
Ковалев
29
Смоляков
23
Кучеренко
21
Ченбай
88
Кухарук
21
Кравчук
24
Головкин
10
Козак
3
Трубочкин
5
Булеза
5
Булеза
3
Трубочкин
76
Шишка
32
Петько
32
Петько
76
Шишка
21
Паламарь
7
Вишневский
7
Вишневский
21
Паламарь
21
Кравчук
7
Козыренко
7
Козыренко
21
Кравчук
23
Кучеренко
97
Резепов
97
Резепов
23
Кучеренко
24
Головкин
8
Одарюк
8
Одарюк
24
Головкин
21
Ченбай
14
Марусич
14
Марусич
21
Ченбай
Остались в запасе
Минай
Ингулец
31
Vladyslav Savchenko
ВР
12
Александр Кемкин
ВР
25
Олег Горин
ЦЗ
17
Данил Голуб
ПВ
9
Данил Колесник
ЦФ
26
Юрий Коломоец
ЦФ
12
Алексей Паламарчук
ВР
91
Максим Мельничук
ЛЗ
28
Виталий Павлов
ЦЗ
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
28
Андрей Коробенко
ЦП
5
Евгений Запорожец
ЦП
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
31
Vladyslav Savchenko
ВР
12
Александр Кемкин
ВР
25
Олег Горин
ЦЗ
17
Данил Голуб
ПВ
9
Данил Колесник
ЦФ
26
Юрий Коломоец
ЦФ
Остались в запасе
12
Алексей Паламарчук
ВР
91
Максим Мельничук
ЛЗ
28
Виталий Павлов
ЦЗ
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
28
Андрей Коробенко
ЦП
5
Евгений Запорожец
ЦП
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Минай - Ингулец
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Минай
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Кривбасс
3 : 0
25.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Минай
3 : 2
19.05.2024
Колос
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 3
11.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Верес
3 : 1
06.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Минай
2 : 0
27.04.2024
Черноморец
Ингулец
Украина. Кубок, 1/4 финала
Динамо К
2 : 0
03.03.2026
Ингулец
Украина. Кубок, 1/8 финала
Виктория С
0 : 1
29.10.2025
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Ингулец
1 : 4
18.05.2025
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ингулец
2 : 1
12.05.2025
Левый берег
Информация о матче
Стадион:
Авангард
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