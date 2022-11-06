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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр-1 - Минай
Днепр-1 - Минай: обзор матча 06 ноября 2022
Днепр-1
06.11.2022, воскресенье, 14:00
Украина. Премьер-лига, 11 тур
3 : 1
Завершен
Минай
66'
Э. Сарапий
67'
А. Гуцуляк
74'
Я. Амаш
62'
Н. Воробчак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Днепр-1 - Минай
Замена
С. Логинов
️️️️
А. Пихаленок
89'
Замена
Н. Кононов
️️️️
В. Адамюк
89'
83'
Замена
Д. Касимов
️️️️
Н. Воробчак
83'
Замена
В. Рогозинский
️️️️
Э. Гулиев
Замена
Г. Гомес
️️️️
А. Сваток
83'
78'
Замена
А. Байдал
️️️️
Е. Твердохлеб
ГОЛ! 3:1!
Я. Амаш
74'
ГОЛ! 2:1!
А. Гуцуляк
67'
ГОЛ! 1:1!
Э. Сарапий
66'
Замена
И. Когут
️️️️
В. Рубчинский
65'
Замена
А. Гуцуляк
️️️️
А. Назаренко
65'
62'
ГОЛ! 0:1!
Н. Воробчак
61'
Замена
Д. Колесник
️️️️
О. Вишневский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр-1
93
Макс Валеф
ВР
25
Бузанелло
ЛЗ
25
Янис Амаш
ЛЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
5
Эдуард Сарапий
ОП
8
Руслан Бабенко
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
7
Александр Назаренко
ПВ
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Александр Кучер
Минай
13
Александр Бандура
ВР
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
25
Олег Горин
ЦЗ
3
Иван Трубочкин
ЦЗ
33
Игорь Гончар
ПЗ
23
Эльдар Гулиев
ЦП
99
Алексей Хахлев
ЦП
17
Назарий Воробчак
ЦП
44
Вадим Витенчук
ЦП
9
Егор Твердохлеб
АП
7
Олег Вишневский
ЦФ
Днепр-1
1
Яков Кинарейкин
ВР
33
Валерий Юрчук
ВР
25
Владислав Рыбак
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
99
Габриэль Гомес
ЦЗ
2
Никита Кононов
ПЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
25
Игорь Когут
ЦП
Минай
12
Александр Кемкин
ВР
94
Герман Пеньков
ВР
9
Дмитрий Касимов
ЦЗ
5
Юрий Кравчук
ЦЗ
78
Валерий Рогозинский
ЦЗ
21
Руслан Паламарь
ЦП
4
Богдан Чуев
ЦФ
80
Антон Байдал
ЦФ
9
Данил Колесник
ЦФ
26
Юрий Коломоец
ЦФ
2
Тарас Дмитрук
ЦФ
4-1-3-1-1
93
Валеф
25
Амаш
3
Адамюк
5
Сваток
25
Бузанелло
5
Сарапий
8
Бабенко
15
Рубчинский
8
Пихаленок
7
Назаренко
9
Довбик
4-4-1-1
13
Бандура
33
Гончар
25
Горин
3
Трубочкин
23
Немчанинов
99
Хахлев
17
Воробчак
44
Витенчук
23
Гулиев
9
Твердохлеб
7
Вишневский
8
Пихаленок
18
Логинов
18
Логинов
8
Пихаленок
5
Сваток
99
Гомес
99
Гомес
5
Сваток
3
Адамюк
2
Кононов
2
Кононов
3
Адамюк
15
Рубчинский
25
Когут
25
Когут
15
Рубчинский
7
Назаренко
11
Гуцуляк
11
Гуцуляк
7
Назаренко
17
Воробчак
9
Касимов
9
Касимов
17
Воробчак
23
Гулиев
78
Рогозинский
78
Рогозинский
23
Гулиев
9
Твердохлеб
80
Байдал
80
Байдал
9
Твердохлеб
7
Вишневский
9
Колесник
9
Колесник
7
Вишневский
Остались в запасе
Днепр-1
Минай
1
Яков Кинарейкин
ВР
33
Валерий Юрчук
ВР
25
Владислав Рыбак
ВР
Главный тренер
Александр Кучер
12
Александр Кемкин
ВР
94
Герман Пеньков
ВР
5
Юрий Кравчук
ЦЗ
21
Руслан Паламарь
ЦП
4
Богдан Чуев
ЦФ
26
Юрий Коломоец
ЦФ
2
Тарас Дмитрук
ЦФ
Остались в запасе
1
Яков Кинарейкин
ВР
33
Валерий Юрчук
ВР
25
Владислав Рыбак
ВР
Остались в запасе
12
Александр Кемкин
ВР
94
Герман Пеньков
ВР
5
Юрий Кравчук
ЦЗ
21
Руслан Паламарь
ЦП
4
Богдан Чуев
ЦФ
26
Юрий Коломоец
ЦФ
2
Тарас Дмитрук
ЦФ
Главный тренер
Александр Кучер
Статистика матча Днепр-1 - Минай
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Днепр-1
Лига конференций, 2 раунд
Днепр-1
0 : 3
25.07.2024
Академия Пушкаша
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Черноморец
0 : 2
25.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Днепр-1
1 : 1
19.05.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 0
12.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Днепр-1
1 : 0
06.05.2024
Кривбасс
Минай
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Кривбасс
3 : 0
25.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Минай
3 : 2
19.05.2024
Колос
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 3
11.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Верес
3 : 1
06.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Минай
2 : 0
27.04.2024
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
Днепр-Арена
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