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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Минай - Верес
Минай - Верес: обзор матча 14 октября 2022
Минай
14.10.2022, пятница, 13:00
Украина. Премьер-лига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Верес
64'
О. Вишневский
5'
В. Дахновский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Минай - Верес
90'
+5
Желтая карточка
Г. Пасич
Желтая карточка
В. Витенчук
90'
+4
Замена
Т. Дмитрук
️️️️
Н. Воробчак
90'
Желтая карточка
И. Гончар
85'
83'
Желтая карточка
Е. Пасич
Замена
Ю. Коломоец
️️️️
О. Вишневский
81'
75'
Замена
В. Шарай
️️️️
В. Дахновский
73'
Желтая карточка
В. Дахновский
70'
Замена
М. Сергийчук
️️️️
Н. Гайдучик
ГОЛ! 1:1!
О. Вишневский
Пас отдал
Е. Твердохлеб
64'
Замена
В. Рогозинский
️️️️
Э. Гулиев
61'
Желтая карточка
О. Горин
47'
5'
ГОЛ! 0:1!
В. Дахновский
Пас отдал
В. Кучеров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минай
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
33
Игорь Гончар
ЦЗ
3
Иван Трубочкин
ЦЗ
25
Олег Горин
ЦЗ
44
Вадим Витенчук
ЦП
99
Алексей Хахлев
ЦП
9
Егор Твердохлеб
ЦП
17
Назарий Воробчак
ЦП
23
Эльдар Гулиев
ЦП
13
Александр Бандура
ЦФ
7
Олег Вишневский
ЦФ
Верес
47
Богдан Когут
ВР
5
Василий Курко
ЦЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
29
Валерий Кучеров
ОП
3
Семен Вовченко
ЦП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
11
Виталий Дахновский
ЦП
77
Станислав Шарай
ЦП
42
Евгений Пасич
ПВ
2
Роман Гагун
ЦФ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вирт
Минай
12
Александр Кемкин
ВР
94
Герман Пеньков
ВР
9
Дмитрий Касимов
ЦЗ
5
Юрий Кравчук
ЦЗ
78
Валерий Рогозинский
ЦЗ
44
Lovro Grajfoner
ЦП
2
Тарас Дмитрук
ЦФ
4
Богдан Чуев
ЦФ
80
Антон Байдал
ЦФ
9
Данил Колесник
ЦФ
26
Юрий Коломоец
ЦФ
17
Данил Голуб
ЦФ
Верес
1
Вадим Ющишин
ВР
78
Арсений Коркодым
ВР
3
Роман Мирошник
ЦЗ
7
Сергей Шестаков
ЦП
15
Александр Лебеденко
ЦП
77
Владислав Шарай
ЦП
99
Николай Квасный
ЦФ
9
Михаил Шестаков
ЦФ
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
44
Дмитрий Поворознюк
ЦФ
4-5-2
23
Немчанинов
3
Трубочкин
25
Горин
33
Гончар
99
Хахлев
9
Твердохлеб
17
Воробчак
23
Гулиев
44
Витенчук
7
Вишневский
13
Бандура
1-1-5-1-2
47
Когут
5
Курко
29
Кучеров
3
Вовченко
8
Кльоц
11
Дахновский
77
Шарай
11
Пасич
42
Пасич
89
Гайдучик
2
Гагун
23
Гулиев
78
Рогозинский
78
Рогозинский
23
Гулиев
17
Воробчак
2
Дмитрук
2
Дмитрук
17
Воробчак
7
Вишневский
26
Коломоец
26
Коломоец
7
Вишневский
11
Дахновский
77
Шарай
77
Шарай
11
Дахновский
89
Гайдучик
7
Сергийчук
7
Сергийчук
89
Гайдучик
Остались в запасе
Минай
Верес
12
Александр Кемкин
ВР
94
Герман Пеньков
ВР
9
Дмитрий Касимов
ЦЗ
5
Юрий Кравчук
ЦЗ
44
Lovro Grajfoner
ЦП
4
Богдан Чуев
ЦФ
80
Антон Байдал
ЦФ
9
Данил Колесник
ЦФ
17
Данил Голуб
ЦФ
1
Вадим Ющишин
ВР
78
Арсений Коркодым
ВР
3
Роман Мирошник
ЦЗ
7
Сергей Шестаков
ЦП
15
Александр Лебеденко
ЦП
99
Николай Квасный
ЦФ
9
Михаил Шестаков
ЦФ
44
Дмитрий Поворознюк
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вирт
Остались в запасе
12
Александр Кемкин
ВР
94
Герман Пеньков
ВР
9
Дмитрий Касимов
ЦЗ
5
Юрий Кравчук
ЦЗ
44
Lovro Grajfoner
ЦП
4
Богдан Чуев
ЦФ
80
Антон Байдал
ЦФ
9
Данил Колесник
ЦФ
17
Данил Голуб
ЦФ
Остались в запасе
1
Вадим Ющишин
ВР
78
Арсений Коркодым
ВР
3
Роман Мирошник
ЦЗ
7
Сергей Шестаков
ЦП
15
Александр Лебеденко
ЦП
99
Николай Квасный
ЦФ
9
Михаил Шестаков
ЦФ
44
Дмитрий Поворознюк
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вирт
Статистика матча Минай - Верес
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Минай
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Кривбасс
3 : 0
25.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Минай
3 : 2
19.05.2024
Колос
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 3
11.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Верес
3 : 1
06.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Минай
2 : 0
27.04.2024
Черноморец
Верес
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Верес
1 : 3
22.11.2026
Буковина
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Оболонь
2 : 0
16.10.2026
Верес
Информация о матче
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