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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Минай
Динамо К - Минай: обзор матча 08 апреля 2023
Динамо К
08.04.2023, суббота, 13:00
Украина. Премьер-лига, 20 тур
2 : 0
Завершен
Минай
35'
А. Царенко
62'
В. Ванат
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо К - Минай
Замена
️️️️
В. Ванат
82'
82'
Замена
️️️️
Д. Немчанинов
Замена
К. Паррис
️️️️
А. Царенко
72'
Замена
К. Вивчаренко
️️️️
В. Дубинчак
71'
65'
Замена
️️️️
В. Витенчук
65'
Замена
️️️️
Ю. Коломоец
ГОЛ! 2:0!
В. Ванат
Пас отдал
В. Шепелев
62'
Замена
Д. Гармаш
️️️️
Бенито
61'
46'
Замена
️️️️
М. Гечев
46'
Замена
️️️️
М. Шишка
ГОЛ! 1:0!
А. Царенко
Пас отдал
Д. Лонвейк
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
22
Бенито
ЛВ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
21
Джастин Лонвейк
ЦП
17
Антон Царенко
АП
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Минай
13
Александр Бандура
ВР
5
Андрей Булеза
ЛЗ
5
Юрий Кравчук
ЦЗ
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
57
Александр Мельник
ЦЗ
33
Игорь Гончар
ПЗ
7
Михаил Гечев
ЛВ
44
Вадим Витенчук
ОП
76
Михаил Шишка
ОП
9
Егор Твердохлеб
АП
26
Юрий Коломоец
ЦФ
Динамо К
51
Валентин Моргун
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
86
Антон Боль
ЦЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
8
Александр Яцык
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
11
Кахим Паррис
ПВ
Минай
12
Александр Кемкин
ВР
4
Богдан Чуев
ЦЗ
2
Тарас Дмитрук
ПЗ
4-3-2-1
35
Нещерет
44
Дубинчак
4
Попов
16
Дячук
18
Тымчик
8
Сидорчук
19
Шепелев
21
Лонвейк
22
Бенито
17
Царенко
19
Ванат
3-4-2-1
13
Бандура
5
Кравчук
23
Немчанинов
57
Мельник
33
Гончар
44
Витенчук
76
Шишка
5
Булеза
9
Твердохлеб
7
Гечев
26
Коломоец
44
Дубинчак
2
Вивчаренко
2
Вивчаренко
44
Дубинчак
22
Бенито
19
Гармаш
19
Гармаш
22
Бенито
17
Царенко
11
Паррис
11
Паррис
17
Царенко
Остались в запасе
Динамо К
Минай
51
Валентин Моргун
ВР
34
Александр Сирота
ЦЗ
86
Антон Боль
ЦЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
8
Александр Яцык
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
12
Александр Кемкин
ВР
4
Богдан Чуев
ЦЗ
2
Тарас Дмитрук
ПЗ
Остались в запасе
51
Валентин Моргун
ВР
34
Александр Сирота
ЦЗ
86
Антон Боль
ЦЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
8
Александр Яцык
ЦП
Остались в запасе
12
Александр Кемкин
ВР
4
Богдан Чуев
ЦЗ
2
Тарас Дмитрук
ПЗ
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Динамо К - Минай
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Минай
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Кривбасс
3 : 0
25.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Минай
3 : 2
19.05.2024
Колос
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 3
11.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Верес
3 : 1
06.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Минай
2 : 0
27.04.2024
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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