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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Минай - Харьков
Минай - Харьков: обзор матча 29 апреля 2023
Минай
29.04.2023, суббота, 13:00
Украина. Премьер-лига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Харьков
72'
В. Витенчук (П)
52'
Н. Безуглый
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Минай - Харьков
82'
Замена
А. Ткачук
️️️️
Б. Вачиберадзе
Замена
Б. Чуев
️️️️
А. Мельник
79'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Витенчук
72'
70'
Замена
Я. Мартынюк
️️️️
Д. Кравченко
Замена
Д. Колесник
️️️️
О. Вишневский
63'
61'
Замена
М. Жичиков
️️️️
Д. Капинус
Замена
В. Рогозинский
️️️️
И. Трубочкин
56'
Замена
Т. Дмитрук
️️️️
М. Гечев
56'
Замена
М. Шишка
️️️️
О. Горин
56'
52'
ГОЛ! 0:1!
Н. Безуглый
Пас отдал
Б. Вачиберадзе
Желтая карточка
И. Гончар
51'
46'
Замена
А. Чирук
️️️️
К. Бычек
46'
Замена
А. Ременюк
️️️️
В. Дмитренко
19'
Желтая карточка
Д. Капинус
3'
Желтая карточка
Н. Безуглый
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минай
13
Александр Бандура
ВР
5
Андрей Булеза
ЛЗ
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
57
Александр Мельник
ЦЗ
25
Олег Горин
ЦЗ
33
Игорь Гончар
ПЗ
3
Иван Трубочкин
ПЗ
7
Михаил Гечев
ЛВ
44
Вадим Витенчук
ОП
9
Егор Твердохлеб
АП
7
Олег Вишневский
ЦФ
Харьков
1
Денис Сидоренко
ВР
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
17
Игорь Курило
ЦЗ
3
Никита Безуглый
ЦЗ
2
Дмитрий Капинус
ПЗ
22
Владислав Дмитренко
ЛВ
77
Константин Бычек
ЛВ
27
Дмитрий Кравченко
ЦП
8
Бека Вачиберадзе
ЦП
28
Артем Габелок
ЦП
10
Ростислав Русин
АП
Главный тренер
Эдмар Галовский
Минай
12
Александр Кемкин
ВР
94
Герман Пеньков
ВР
4
Богдан Чуев
ЦЗ
2
Тарас Дмитрук
ПЗ
78
Валерий Рогозинский
ЛВ
80
Антон Байдал
ЛВ
76
Михаил Шишка
ОП
32
Сергей Петько
ЦП
21
Руслан Паламарь
АП
17
Данил Голуб
ПВ
9
Данил Колесник
ЦФ
26
Юрий Коломоец
ЦФ
Харьков
69
Юрий Потимков
ЦЗ
5
Михаил Рудавский
ЦЗ
23
Михаил Шершень
ЦЗ
29
Максим Жичиков
ПЗ
11
Андрей Ременюк
ЛВ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
33
Игор Энрике
ЦП
19
Андрей Ткачук
ЦФ
15
Абдулла Абдуллаев
ЦФ
79
Андрей Чирук
ЦФ
3-3-2-1
13
Бандура
23
Немчанинов
57
Мельник
25
Горин
5
Булеза
44
Витенчук
3
Трубочкин
7
Гечев
9
Твердохлеб
7
Вишневский
4-3-3
1
Сидоренко
2
Капинус
17
Курило
3
Безуглый
3
Ткачук
27
Кравченко
8
Вачиберадзе
28
Габелок
22
Дмитренко
10
Русин
77
Бычек
57
Мельник
4
Чуев
4
Чуев
57
Мельник
7
Гечев
2
Дмитрук
2
Дмитрук
7
Гечев
25
Горин
76
Шишка
76
Шишка
25
Горин
3
Трубочкин
78
Рогозинский
78
Рогозинский
3
Трубочкин
7
Вишневский
9
Колесник
9
Колесник
7
Вишневский
2
Капинус
29
Жичиков
29
Жичиков
2
Капинус
27
Кравченко
9
Мартынюк
9
Мартынюк
27
Кравченко
22
Дмитренко
11
Ременюк
11
Ременюк
22
Дмитренко
8
Вачиберадзе
19
Ткачук
19
Ткачук
8
Вачиберадзе
77
Бычек
79
Чирук
79
Чирук
77
Бычек
Остались в запасе
Минай
Харьков
12
Александр Кемкин
ВР
94
Герман Пеньков
ВР
32
Сергей Петько
ЦП
21
Руслан Паламарь
АП
80
Антон Байдал
ЛВ
17
Данил Голуб
ПВ
26
Юрий Коломоец
ЦФ
69
Юрий Потимков
ЦЗ
5
Михаил Рудавский
ЦЗ
23
Михаил Шершень
ЦЗ
33
Игор Энрике
ЦП
15
Абдулла Абдуллаев
ЦФ
Главный тренер
Эдмар Галовский
Остались в запасе
12
Александр Кемкин
ВР
94
Герман Пеньков
ВР
32
Сергей Петько
ЦП
21
Руслан Паламарь
АП
80
Антон Байдал
ЛВ
17
Данил Голуб
ПВ
26
Юрий Коломоец
ЦФ
Остались в запасе
69
Юрий Потимков
ЦЗ
5
Михаил Рудавский
ЦЗ
23
Михаил Шершень
ЦЗ
33
Игор Энрике
ЦП
15
Абдулла Абдуллаев
ЦФ
Главный тренер
Эдмар Галовский
Статистика матча Минай - Харьков
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Минай
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Кривбасс
3 : 0
25.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Минай
3 : 2
19.05.2024
Колос
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 3
11.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Верес
3 : 1
06.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Минай
2 : 0
27.04.2024
Черноморец
Харьков
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кудровка
- : -
30.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
0 : 2
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 11 тур
ЛНЗ
0 : 0
01.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Эпицентр
1 : 2
24.10.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Харьков
2 : 1
19.10.2026
Левый берег
Информация о матче
Стадион:
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