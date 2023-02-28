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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Минай - Шахтер
Минай - Шахтер: обзор матча 28 февраля 2023
Минай
28.02.2023, вторник, 16:00
Украина. Премьер-лига, 9 тур
1 : 4
Завершен
Шахтер
31'
Н. Воробчак
8'
Т. Степаненко
15'
Д. Сикан
40'
Г. Судаков (П)
60'
Д. Сикан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Минай - Шахтер
Желтая карточка
М. Гечев
90'
+3
Замена
Д. Голуб
️️️️
Н. Воробчак
85'
79'
Замена
И. Петряк
️️️️
Г. Судаков
Замена
Д. Колесник
️️️️
О. Вишневский
79'
Замена
Р. Паламарь
️️️️
Е. Твердохлеб
74'
67'
Замена
Е. Назарина
️️️️
Т. Степаненко
61'
Замена
Г. Гочолеишвили
️️️️
А. Зубков
61'
Замена
Д. Топалов
️️️️
Я. Ракицкий
60'
ГОЛ! 1:4!
Д. Сикан
Пас отдал
А. Зубков
Замена
М. Шишка
️️️️
А. Байдал
46'
Замена
А. Мельник
️️️️
В. Рогозинский
46'
40'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Г. Судаков
ГОЛ! 1:2!
Н. Воробчак
Пас отдал
М. Гечев
31'
15'
ГОЛ! 0:2!
Д. Сикан
Пас отдал
Н. Матвиенко
8'
ГОЛ! 0:1!
Т. Степаненко
Пас отдал
Г. Судаков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минай
13
Александр Бандура
ВР
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
25
Олег Горин
ЦЗ
33
Игорь Гончар
ПЗ
7
Михаил Гечев
ЛВ
78
Валерий Рогозинский
ЛВ
80
Антон Байдал
ЛВ
44
Вадим Витенчук
ОП
9
Егор Твердохлеб
АП
17
Назарий Воробчак
ПВ
7
Олег Вишневский
ЦФ
Шахтер
1
Анатолий Трубин
ВР
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
30
Невен Джурасек
ОП
19
Артем Бондаренко
АП
10
Георгий Судаков
АП
21
Александр Зубков
ПВ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Минай
12
Александр Кемкин
ВР
94
Герман Пеньков
ВР
5
Юрий Кравчук
ЦЗ
4
Богдан Чуев
ЦЗ
57
Александр Мельник
ЦЗ
76
Михаил Шишка
ОП
32
Сергей Петько
ЦП
21
Руслан Паламарь
АП
17
Данил Голуб
ПВ
9
Данил Колесник
ЦФ
Шахтер
16
Алексей Шевченко
ВР
31
Дмитрий Ризнык
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
7
Иван Петряк
ЛВ
29
Егор Назарина
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
19
Кевин Келси
ЦФ
12
Гиорги Гочолеишвили
ЦФ
2
Лассина Траоре
ЦФ
3-1-3-3
13
Бандура
23
Немчанинов
25
Горин
33
Гончар
44
Витенчук
80
Байдал
9
Твердохлеб
17
Воробчак
7
Вишневский
78
Рогозинский
7
Гечев
4-2-3-1
1
Трубин
22
Конопля
44
Ракицкий
22
Матвиенко
5
Бондарь
27
Степаненко
30
Джурасек
21
Зубков
10
Судаков
19
Бондаренко
14
Сикан
78
Рогозинский
57
Мельник
57
Мельник
78
Рогозинский
80
Байдал
76
Шишка
76
Шишка
80
Байдал
9
Твердохлеб
21
Паламарь
21
Паламарь
9
Твердохлеб
17
Воробчак
17
Голуб
17
Голуб
17
Воробчак
7
Вишневский
9
Колесник
9
Колесник
7
Вишневский
27
Степаненко
29
Назарина
29
Назарина
27
Степаненко
44
Ракицкий
12
Топалов
12
Топалов
44
Ракицкий
10
Судаков
7
Петряк
7
Петряк
10
Судаков
21
Зубков
12
Гочолеишвили
12
Гочолеишвили
21
Зубков
Остались в запасе
Минай
Шахтер
12
Александр Кемкин
ВР
94
Герман Пеньков
ВР
5
Юрий Кравчук
ЦЗ
4
Богдан Чуев
ЦЗ
32
Сергей Петько
ЦП
16
Алексей Шевченко
ВР
31
Дмитрий Ризнык
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
5
Андрей Тотовицкий
АП
19
Кевин Келси
ЦФ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Остались в запасе
12
Александр Кемкин
ВР
94
Герман Пеньков
ВР
5
Юрий Кравчук
ЦЗ
4
Богдан Чуев
ЦЗ
32
Сергей Петько
ЦП
Остались в запасе
16
Алексей Шевченко
ВР
31
Дмитрий Ризнык
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
5
Андрей Тотовицкий
АП
19
Кевин Келси
ЦФ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Статистика матча Минай - Шахтер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Минай
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Кривбасс
3 : 0
25.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Минай
3 : 2
19.05.2024
Колос
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 3
11.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Верес
3 : 1
06.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Минай
2 : 0
27.04.2024
Черноморец
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Шахтер
- : -
30.11.2026
Буковина
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Информация о матче
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