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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Минай
Заря - Минай: обзор матча 27 ноября 2022
Заря
27.11.2022, воскресенье, 15:00
Украина. Премьер-лига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Минай
61'
В. Бражко
90+1'
Е. Твердохлеб
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Заря - Минай
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
Е. Твердохлеб
88'
Замена
А. Байдал
️️️️
Н. Воробчак
88'
Замена
Р. Паламарь
️️️️
А. Хахлев
Замена
И. Снурницын
️️️️
И. Кирюханцев
88'
81'
Замена
Ю. Кравчук
️️️️
Т. Дмитрук
71'
Замена
Д. Колесник
️️️️
О. Вишневский
71'
Замена
И. Гончар
️️️️
Э. Гулиев
Замена
Р. Вантух
️️️️
О. Данченко
71'
Замена
М. Хлан
️️️️
Н. Русин
71'
68'
Желтая карточка
И. Трубочкин
ГОЛ! 1:0!
В. Бражко
61'
Замена
Д. Антюх
️️️️
Д. Мишнев
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
1
Дмитрий Мацапура
ВР
32
Максим Имереков
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
44
Арсений Батагов
ОП
6
Владимир Бражко
ОП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
94
Олег Данченко
ЦП
10
Сергей Булеца
АП
11
Вячеслав Чурко
ПВ
31
Назарий Русин
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Минай
13
Александр Бандура
ВР
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
25
Олег Горин
ЦЗ
3
Иван Трубочкин
ПЗ
44
Вадим Витенчук
ОП
99
Алексей Хахлев
ЦП
23
Эльдар Гулиев
ЦП
9
Егор Твердохлеб
АП
17
Назарий Воробчак
ПВ
2
Тарас Дмитрук
ЦФ
7
Олег Вишневский
ЦФ
Заря
1
Александр Сапутин
ВР
36
Антон Жилкин
ВР
17
Роман Вантух
ЛЗ
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
9
Денис Антюх
ЛВ
6
Ахмед Алибеков
ОП
91
Николай Михайленко
ОП
33
Максим Хлан
ЦП
21
Денис Нагнойный
АП
2
Максим Смиян
АП
14
Максим Лунев
ЦФ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
Минай
12
Александр Кемкин
ВР
94
Герман Пеньков
ВР
4
Богдан Чуев
ЦЗ
5
Юрий Кравчук
ЦЗ
33
Игорь Гончар
ПЗ
78
Валерий Рогозинский
ЛВ
80
Антон Байдал
ЛВ
21
Руслан Паламарь
АП
17
Данил Голуб
ПВ
9
Данил Колесник
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Мацапура
32
Имереков
91
Бутко
70
Кирюханцев
44
Батагов
6
Бражко
15
Мишнев
94
Данченко
10
Булеца
11
Чурко
31
Русин
3-1-2-2-2
13
Бандура
3
Трубочкин
25
Горин
23
Немчанинов
44
Витенчук
99
Хахлев
23
Гулиев
17
Воробчак
9
Твердохлеб
7
Вишневский
2
Дмитрук
94
Данченко
17
Вантух
17
Вантух
94
Данченко
70
Кирюханцев
75
Снурницын
75
Снурницын
70
Кирюханцев
31
Русин
33
Хлан
33
Хлан
31
Русин
15
Мишнев
9
Антюх
9
Антюх
15
Мишнев
2
Дмитрук
5
Кравчук
5
Кравчук
2
Дмитрук
23
Гулиев
33
Гончар
33
Гончар
23
Гулиев
99
Хахлев
21
Паламарь
21
Паламарь
99
Хахлев
17
Воробчак
80
Байдал
80
Байдал
17
Воробчак
7
Вишневский
9
Колесник
9
Колесник
7
Вишневский
Остались в запасе
Заря
Минай
1
Александр Сапутин
ВР
36
Антон Жилкин
ВР
6
Ахмед Алибеков
ОП
91
Николай Михайленко
ОП
21
Денис Нагнойный
АП
2
Максим Смиян
АП
14
Максим Лунев
ЦФ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
12
Александр Кемкин
ВР
94
Герман Пеньков
ВР
4
Богдан Чуев
ЦЗ
78
Валерий Рогозинский
ЛВ
17
Данил Голуб
ПВ
Остались в запасе
1
Александр Сапутин
ВР
36
Антон Жилкин
ВР
6
Ахмед Алибеков
ОП
91
Николай Михайленко
ОП
21
Денис Нагнойный
АП
2
Максим Смиян
АП
14
Максим Лунев
ЦФ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
Остались в запасе
12
Александр Кемкин
ВР
94
Герман Пеньков
ВР
4
Богдан Чуев
ЦЗ
78
Валерий Рогозинский
ЛВ
17
Данил Голуб
ПВ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Статистика матча Заря - Минай
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Минай
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Кривбасс
3 : 0
25.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Минай
3 : 2
19.05.2024
Колос
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 3
11.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Верес
3 : 1
06.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Минай
2 : 0
27.04.2024
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
Славутич-Арена
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