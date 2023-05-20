Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Черноморец - Минай
Черноморец - Минай: обзор матча 20 мая 2023
Черноморец
20.05.2023, суббота, 13:00
Украина. Премьер-лига, 27 тур
0 : 1
Завершен
Минай
61'
G. Hadida (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Черноморец - Минай
88'
Замена
Б. Чуев
️️️️
Ю. Коломоец
83'
Замена
И. Гончар
️️️️
В. Рогозинский
81'
Желтая карточка
Ю. Кравчук
Замена
М. Войтиховский
️️️️
О. Кузык
78'
70'
Замена
Е. Твердохлеб
️️️️
М. Гечев
Замена
А. Авагимян
️️️️
G. Hadida
63'
61'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
G. Hadida
54'
Желтая карточка
Д. Немчанинов
52'
Желтая карточка
Т. Дмитрук
Желтая карточка
А. Демченко
33'
32'
Желтая карточка
А. Мельник
Замена
М. Белый
️️️️
Л. Гучек
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
29
Лука Гучек
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
22
Илья Путря
ПЗ
7
Александр Демченко
ОП
27
Александр Васильев
ОП
23
Guy Hadida
ЦП
17
Орест Кузык
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
39
Зигуи Бадибанга
ПВ
44
Evgeny Past
ЦФ
28
Дмитрий Юсов
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Минай
13
Александр Бандура
ВР
5
Андрей Булеза
ЛЗ
57
Александр Мельник
ЦЗ
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
5
Юрий Кравчук
ЦЗ
2
Тарас Дмитрук
ПЗ
78
Валерий Рогозинский
ЛВ
7
Михаил Гечев
ЛВ
44
Вадим Витенчук
ОП
32
Сергей Петько
ЦП
26
Юрий Коломоец
ЦФ
Черноморец
1
Дмитрий Непогодов
ВР
30
Данил Варакута
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
25
Максим Войтиховский
ЦЗ
10
Артур Авагимян
ЛВ
31
Inal Chertkoev
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
20
Александр Гладкий
ЦФ
77
Андрей Штогрин
ЦФ
Минай
12
Александр Кемкин
ВР
94
Герман Пеньков
ВР
4
Богдан Чуев
ЦЗ
33
Игорь Гончар
ПЗ
3
Иван Трубочкин
ПЗ
80
Антон Байдал
ЛВ
76
Михаил Шишка
ОП
21
Руслан Паламарь
АП
9
Егор Твердохлеб
АП
17
Данил Голуб
ПВ
3-2-2-2-2
29
Гучек
3
Ермаков
22
Путря
7
Демченко
27
Васильев
23
17
Кузык
45
Брагару
39
Бадибанга
28
Юсов
44
3-3-1-2-1
13
Бандура
57
Мельник
23
Немчанинов
5
Кравчук
2
Дмитрук
44
Витенчук
5
Булеза
32
Петько
78
Рогозинский
7
Гечев
26
Коломоец
29
Гучек
29
Белый
29
Белый
29
Гучек
17
Кузык
25
Войтиховский
25
Войтиховский
17
Кузык
23
10
Авагимян
10
Авагимян
23
26
Коломоец
4
Чуев
4
Чуев
26
Коломоец
78
Рогозинский
33
Гончар
33
Гончар
78
Рогозинский
7
Гечев
9
Твердохлеб
9
Твердохлеб
7
Гечев
Остались в запасе
Черноморец
Минай
1
Дмитрий Непогодов
ВР
30
Данил Варакута
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
31
Inal Chertkoev
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
20
Александр Гладкий
ЦФ
77
Андрей Штогрин
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
12
Александр Кемкин
ВР
94
Герман Пеньков
ВР
3
Иван Трубочкин
ПЗ
76
Михаил Шишка
ОП
21
Руслан Паламарь
АП
80
Антон Байдал
ЛВ
17
Данил Голуб
ПВ
Остались в запасе
1
Дмитрий Непогодов
ВР
30
Данил Варакута
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
31
Inal Chertkoev
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
20
Александр Гладкий
ЦФ
77
Андрей Штогрин
ЦФ
Остались в запасе
12
Александр Кемкин
ВР
94
Герман Пеньков
ВР
3
Иван Трубочкин
ПЗ
76
Михаил Шишка
ОП
21
Руслан Паламарь
АП
80
Антон Байдал
ЛВ
17
Данил Голуб
ПВ
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Черноморец - Минай
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
0 : 1
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Минай
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Кривбасс
3 : 0
25.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Минай
3 : 2
19.05.2024
Колос
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 3
11.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Верес
3 : 1
06.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Минай
2 : 0
27.04.2024
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
Черноморец
Новости команд
Все
Черноморец
Минай
«Черноморец» – «Эпицентр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
УПЛ: шансы «Черноморца» и «Эпицентра» на победу в матче 13-го тура
22 ноября
«Кудровка» – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Кудровки» и «Черноморца Одесса» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Заря» – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 октября 2026
17 октября
«Черноморец» – «Эпицентр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
УПЛ: шансы «Черноморца» и «Эпицентра» на победу в матче 13-го тура
22 ноября
«Кудровка» – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Кудровки» и «Черноморца Одесса» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Заря» – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 октября 2026
17 октября
«Кривбасс» – «Минай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2024
2024.05.25 10:43
«Ворскла» – «Минай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2024
2024.05.11 10:53
«Верес» – «Минай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 мая 2024
2024.05.06 11:46
«Верес» – «Минай»: прогноз на матч 27 тура УПЛ, 6 мая
2024.05.06 09:58
«Минай» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2024
2024.04.22 09:33
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+