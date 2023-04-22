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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Верес - Минай
Верес - Минай: обзор матча 22 апреля 2023
Верес
22.04.2023, суббота, 15:00
Украина. Премьер-лига, 22 тур
1 : 1
Завершен
Минай
54'
А. Близниченко
60'
Е. Твердохлеб
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Верес - Минай
75'
Замена
И. Трубочкин
️️️️
В. Рогозинский
Замена
В. Дахновский
️️️️
А. Близниченко
74'
Замена
М. Шестаков
️️️️
Н. Гайдучик
74'
60'
ГОЛ! 1:1!
Е. Твердохлеб
Пас отдал
О. Вишневский
58'
Замена
А. Булеза
️️️️
Б. Чуев
58'
Замена
М. Шишка
️️️️
О. Горин
ГОЛ! 1:0!
А. Близниченко
54'
Желтая карточка
Г. Пасич
40'
22'
Желтая карточка
О. Горин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верес
1
Вадим Ющишин
ВР
5
Василий Курко
ЦЗ
19
Даниил Хондак
ЦЗ
3
Семен Вовченко
ЦЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
77
Владислав Шарай
ЛВ
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
15
Александр Лебеденко
ЦП
77
Станислав Шарай
ЦП
7
Андрей Близниченко
ПВ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вирт
Минай
13
Александр Бандура
ВР
4
Богдан Чуев
ЦЗ
25
Олег Горин
ЦЗ
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
5
Юрий Кравчук
ЦЗ
33
Игорь Гончар
ПЗ
78
Валерий Рогозинский
ЛВ
7
Михаил Гечев
ЛВ
44
Вадим Витенчук
ОП
9
Егор Твердохлеб
АП
7
Олег Вишневский
ЦФ
Верес
78
Арсений Коркодым
ВР
47
Богдан Когут
ВР
17
Михаил Протасевич
ЦЗ
24
Дмитрий Шух
ЦП
34
Владислав Тишининов
ЦП
33
Максим Вадовский
ЦП
11
Виталий Дахновский
ПВ
44
Дмитрий Поворознюк
ЦФ
9
Михаил Шестаков
ЦФ
Минай
12
Александр Кемкин
ВР
5
Андрей Булеза
ЛЗ
2
Тарас Дмитрук
ПЗ
3
Иван Трубочкин
ПЗ
80
Антон Байдал
ЛВ
76
Михаил Шишка
ОП
32
Сергей Петько
ЦП
21
Руслан Паламарь
АП
17
Данил Голуб
ПВ
9
Данил Колесник
ЦФ
26
Юрий Коломоец
ЦФ
3-4-2-1
1
Ющишин
5
Курко
19
Хондак
3
Вовченко
11
Пасич
15
Лебеденко
77
Шарай
8
Кльоц
77
Шарай
7
Близниченко
89
Гайдучик
3-3-3-1
13
Бандура
25
Горин
23
Немчанинов
5
Кравчук
33
Гончар
44
Витенчук
4
Чуев
78
Рогозинский
9
Твердохлеб
7
Гечев
7
Вишневский
7
Близниченко
11
Дахновский
11
Дахновский
7
Близниченко
89
Гайдучик
9
Шестаков
9
Шестаков
89
Гайдучик
4
Чуев
5
Булеза
5
Булеза
4
Чуев
78
Рогозинский
3
Трубочкин
3
Трубочкин
78
Рогозинский
25
Горин
76
Шишка
76
Шишка
25
Горин
Остались в запасе
Верес
Минай
78
Арсений Коркодым
ВР
47
Богдан Когут
ВР
17
Михаил Протасевич
ЦЗ
24
Дмитрий Шух
ЦП
34
Владислав Тишининов
ЦП
33
Максим Вадовский
ЦП
44
Дмитрий Поворознюк
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вирт
12
Александр Кемкин
ВР
2
Тарас Дмитрук
ПЗ
32
Сергей Петько
ЦП
21
Руслан Паламарь
АП
80
Антон Байдал
ЛВ
17
Данил Голуб
ПВ
9
Данил Колесник
ЦФ
26
Юрий Коломоец
ЦФ
Остались в запасе
78
Арсений Коркодым
ВР
47
Богдан Когут
ВР
17
Михаил Протасевич
ЦЗ
24
Дмитрий Шух
ЦП
34
Владислав Тишининов
ЦП
33
Максим Вадовский
ЦП
44
Дмитрий Поворознюк
ЦФ
Остались в запасе
12
Александр Кемкин
ВР
2
Тарас Дмитрук
ПЗ
32
Сергей Петько
ЦП
21
Руслан Паламарь
АП
80
Антон Байдал
ЛВ
17
Данил Голуб
ПВ
9
Данил Колесник
ЦФ
26
Юрий Коломоец
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вирт
Статистика матча Верес - Минай
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Верес
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Верес
1 : 3
22.11.2026
Буковина
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Оболонь
2 : 0
16.10.2026
Верес
Минай
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Кривбасс
3 : 0
25.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Минай
3 : 2
19.05.2024
Колос
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 3
11.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Верес
3 : 1
06.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Минай
2 : 0
27.04.2024
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
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