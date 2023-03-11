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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Минай - Александрия
Минай - Александрия: обзор матча 11 марта 2023
Минай
11.03.2023, суббота, 14:00
Украина. Премьер-лига, 17 тур
1 : 1
Завершен
Александрия
2'
В. Витенчук
84'
М. Третьяков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Минай - Александрия
Замена
В. Рогозинский
️️️️
Н. Воробчак
90'
+1
Замена
Д. Колесник
️️️️
Е. Твердохлеб
90'
+1
Желтая карточка
А. Бандура
90'
Замена
М. Гечев
️️️️
О. Вишневский
86'
85'
Замена
В. Волошин
️️️️
Э. Мустафаев
84'
ГОЛ! 1:1!
М. Третьяков
Пас отдал
О. Кожушко
Замена
С. Петько
️️️️
В. Витенчук
77'
Желтая карточка
О. Горин
65'
63'
Замена
Б. Кобзарь
️️️️
А. Кулаков
46'
Замена
О. Кожушко
️️️️
В. Калитвинцев
46'
Замена
К. Ковалец
️️️️
С. Рыбалка
ГОЛ! 1:0!
В. Витенчук
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минай
13
Александр Бандура
ВР
25
Олег Горин
ЦЗ
5
Андрей Булеза
ЦЗ
5
Юрий Кравчук
ЦЗ
57
Александр Мельник
ЦЗ
33
Игорь Гончар
ПЗ
44
Вадим Витенчук
ОП
76
Михаил Шишка
ОП
9
Егор Твердохлеб
АП
17
Назарий Воробчак
ПВ
7
Олег Вишневский
ЦФ
Александрия
30
Никита Шевченко
ВР
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
91
Николай Михайленко
ОП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
37
Сергей Рыбалка
ЦП
75
Максим Третьяков
ЦП
10
Андрей Кулаков
ЦФ
Главный тренер
Юрий Гура
Минай
12
Александр Кемкин
ВР
4
Богдан Чуев
ЦЗ
2
Тарас Дмитрук
ПЗ
7
Михаил Гечев
ЛВ
78
Валерий Рогозинский
ЛВ
32
Сергей Петько
ЦП
17
Данил Голуб
ПВ
9
Данил Колесник
ЦФ
Александрия
91
Валентин Горох
ВР
1
Георгий Ермаков
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
14
Артем Шулянский
ЛВ
23
Юрий Копина
ОП
6
Кирилл Ковалец
АП
15
Викентий Волошин
АП
7
Олег Кожушко
ЦФ
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
3-4-2-1
13
Бандура
5
Булеза
5
Кравчук
57
Мельник
25
Горин
44
Витенчук
76
Шишка
33
Гончар
9
Твердохлеб
17
Воробчак
7
Вишневский
3-1-4-1-1
30
Шевченко
11
Мирошниченко
4
Бондаренко
4
Бабогло
91
Михайленко
9
Цуриков
37
Рыбалка
75
Третьяков
45
Калитвинцев
95
Мустафаев
10
Кулаков
7
Вишневский
7
Гечев
7
Гечев
7
Вишневский
44
Витенчук
32
Петько
32
Петько
44
Витенчук
17
Воробчак
78
Рогозинский
78
Рогозинский
17
Воробчак
9
Твердохлеб
9
Колесник
9
Колесник
9
Твердохлеб
37
Рыбалка
6
Ковалец
6
Ковалец
37
Рыбалка
95
Мустафаев
15
Волошин
15
Волошин
95
Мустафаев
45
Калитвинцев
7
Кожушко
7
Кожушко
45
Калитвинцев
10
Кулаков
93
Кобзарь
93
Кобзарь
10
Кулаков
Остались в запасе
Минай
Александрия
12
Александр Кемкин
ВР
4
Богдан Чуев
ЦЗ
2
Тарас Дмитрук
ПЗ
17
Данил Голуб
ПВ
91
Валентин Горох
ВР
1
Георгий Ермаков
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
23
Юрий Копина
ОП
14
Артем Шулянский
ЛВ
Главный тренер
Юрий Гура
Остались в запасе
12
Александр Кемкин
ВР
4
Богдан Чуев
ЦЗ
2
Тарас Дмитрук
ПЗ
17
Данил Голуб
ПВ
Остались в запасе
91
Валентин Горох
ВР
1
Георгий Ермаков
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
23
Юрий Копина
ОП
14
Артем Шулянский
ЛВ
Главный тренер
Юрий Гура
Статистика матча Минай - Александрия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Минай
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Кривбасс
3 : 0
25.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Минай
3 : 2
19.05.2024
Колос
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 3
11.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Верес
3 : 1
06.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Минай
2 : 0
27.04.2024
Черноморец
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
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