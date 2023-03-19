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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Колос - Минай
Колос - Минай: обзор матча 19 марта 2023
Колос
19.03.2023, воскресенье, 15:00
Украина. Премьер-лига, 18 тур
0 : 1
Завершен
Минай
9'
Ю. Кравчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Колос - Минай
90'
+3
Замена
В. Рогозинский
️️️️
Н. Воробчак
79'
Замена
С. Петько
️️️️
М. Шишка
Замена
В. Велетень
️️️️
П. Ореховский
79'
Замена
К. Попов
️️️️
Д. Безбородько
79'
Замена
С. Мякушко
️️️️
С. Болбат
66'
Желтая карточка
Н. Кравченко
65'
Замена
О. Ильин
️️️️
Е. Смирный
56'
Замена
В. Лысенко
️️️️
Е. Исаенко
46'
Желтая карточка
Д. Безбородько
40'
Желтая карточка
П. Ореховский
29'
24'
Желтая карточка
Д. Немчанинов
Желтая карточка
В. Емец
19'
9'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Кравчук
Пас отдал
Н. Воробчак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колос
23
Евгений Волынец
ВР
29
Владислав Емец
ЛЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
90
Андрей Богданов
ЦП
10
Павел Ореховский
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
11
Евгений Исаенко
ЦФ
21
Денис Безбородько
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Минай
13
Александр Бандура
ВР
5
Андрей Булеза
ЛЗ
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
5
Юрий Кравчук
ЦЗ
33
Игорь Гончар
ПЗ
7
Михаил Гечев
ЛВ
44
Вадим Витенчук
ОП
76
Михаил Шишка
ОП
9
Егор Твердохлеб
АП
17
Назарий Воробчак
ПВ
Колос
30
Владимир Маханьков
ВР
23
Кирилл Фесюн
ВР
5
Александр Черноморец
ЛЗ
21
Евгений Новак
ЦЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
9
Алексей Зозуля
ПЗ
33
Сергей Мякушко
ЛВ
14
Вадим Милько
ЦП
10
Владислав Велетень
ПВ
97
Олег Ильин
ПВ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
11
Кирилл Попов
ЦФ
Минай
57
Александр Мельник
ЦЗ
78
Валерий Рогозинский
ЛВ
80
Антон Байдал
ЛВ
32
Сергей Петько
ЦП
21
Руслан Паламарь
АП
17
Данил Голуб
ПВ
9
Данил Колесник
ЦФ
3-2-3-2
23
Волынец
4
Кравченко
33
Гончаренко
44
Чоботенко
29
Емец
50
Болбат
90
Богданов
10
Ореховский
8
Смирный
21
Безбородько
11
Исаенко
4-2-3
13
Бандура
33
Гончар
23
Немчанинов
5
Кравчук
5
Булеза
44
Витенчук
76
Шишка
17
Воробчак
9
Твердохлеб
7
Гечев
50
Болбат
33
Мякушко
33
Мякушко
50
Болбат
10
Ореховский
10
Велетень
10
Велетень
10
Ореховский
8
Смирный
97
Ильин
97
Ильин
8
Смирный
11
Исаенко
7
Лысенко
7
Лысенко
11
Исаенко
21
Безбородько
11
Попов
11
Попов
21
Безбородько
Чуев
57
Мельник
57
Мельник
Чуев
76
Шишка
32
Петько
32
Петько
76
Шишка
17
Воробчак
78
Рогозинский
78
Рогозинский
17
Воробчак
Остались в запасе
Колос
Минай
30
Владимир Маханьков
ВР
23
Кирилл Фесюн
ВР
5
Александр Черноморец
ЛЗ
21
Евгений Новак
ЦЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
9
Алексей Зозуля
ПЗ
14
Вадим Милько
ЦП
Главный тренер
Ярослав Вишняк
21
Руслан Паламарь
АП
80
Антон Байдал
ЛВ
17
Данил Голуб
ПВ
9
Данил Колесник
ЦФ
Остались в запасе
30
Владимир Маханьков
ВР
23
Кирилл Фесюн
ВР
5
Александр Черноморец
ЛЗ
21
Евгений Новак
ЦЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
9
Алексей Зозуля
ПЗ
14
Вадим Милько
ЦП
Остались в запасе
21
Руслан Паламарь
АП
80
Антон Байдал
ЛВ
17
Данил Голуб
ПВ
9
Данил Колесник
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Статистика матча Колос - Минай
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
- : -
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Колос
1 : 1
10.10.2026
Эпицентр
Минай
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Кривбасс
3 : 0
25.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Минай
3 : 2
19.05.2024
Колос
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 3
11.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Верес
3 : 1
06.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Минай
2 : 0
27.04.2024
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
Колос
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