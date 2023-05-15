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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Минай - Днепр-1
Минай - Днепр-1: обзор матча 15 мая 2023
Минай
15.05.2023, понедельник, 13:00
Украина. Премьер-лига, 26 тур
0 : 1
Завершен
Днепр-1
79'
А. Довбик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Минай - Днепр-1
90'
+1
Желтая карточка
В. Рыбак
Замена
А. Байдал
️️️️
В. Рогозинский
88'
Замена
Ю. Коломоец
️️️️
В. Витенчук
87'
Замена
М. Гечев
️️️️
Б. Чуев
83'
Замена
М. Шишка
️️️️
С. Петько
83'
82'
Замена
Р. Матаррита
️️️️
Е. Пасич
82'
Замена
И. Когут
️️️️
А. Пихаленок
79'
ГОЛ! 0:1!
А. Довбик
Пас отдал
А. Пихаленок
73'
Замена
Хайнер
️️️️
Е. Подлепенец
Замена
Т. Дмитрук
️️️️
И. Гончар
72'
63'
Замена
Е. Подлепенец
️️️️
В. Танчик
63'
Замена
В. Рубчинский
️️️️
Д. Бланко
Желтая карточка
С. Петько
46'
Желтая карточка
И. Гончар
41'
31'
Желтая карточка
Д. Бланко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минай
13
Александр Бандура
ВР
5
Андрей Булеза
ЛЗ
5
Юрий Кравчук
ЦЗ
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
4
Богдан Чуев
ЦЗ
33
Игорь Гончар
ПЗ
78
Валерий Рогозинский
ЛВ
44
Вадим Витенчук
ОП
32
Сергей Петько
ЦП
9
Егор Твердохлеб
АП
7
Олег Вишневский
ЦФ
Днепр-1
25
Владислав Рыбак
ВР
5
Александр Сваток
ЦЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
7
Пеглоу
ЛВ
5
Эдуард Сарапий
ОП
8
Руслан Бабенко
ЦП
27
Доминго Бланко
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
42
Евгений Пасич
ПВ
34
Владимир Танчик
ПВ
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Александр Кучер
Минай
12
Александр Кемкин
ВР
94
Герман Пеньков
ВР
2
Тарас Дмитрук
ПЗ
3
Иван Трубочкин
ПЗ
7
Михаил Гечев
ЛВ
80
Антон Байдал
ЛВ
76
Михаил Шишка
ОП
21
Руслан Паламарь
АП
17
Данил Голуб
ПВ
26
Юрий Коломоец
ЦФ
Днепр-1
1
Яков Кинарейкин
ВР
93
Макс Валеф
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
99
Габриэль Гомес
ЦЗ
14
Vitaliy Fedoriv
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
2
Хайнер
ПЗ
15
Валентин Рубчинский
ЦП
25
Игорь Когут
ЦП
6
Вячеслав Танковский
ЦП
12
Евгений Подлепенец
ЦФ
3-3-1-2-1
13
Бандура
5
Кравчук
23
Немчанинов
4
Чуев
5
Булеза
44
Витенчук
33
Гончар
32
Петько
78
Рогозинский
9
Твердохлеб
7
Вишневский
2-1-3-3-1
25
Рыбак
5
Сваток
3
Адамюк
5
Сарапий
8
Бабенко
27
Бланко
8
Пихаленок
34
Танчик
42
Пасич
7
Пеглоу
9
Довбик
33
Гончар
2
Дмитрук
2
Дмитрук
33
Гончар
32
Петько
76
Шишка
76
Шишка
32
Петько
4
Чуев
7
Гечев
7
Гечев
4
Чуев
78
Рогозинский
80
Байдал
80
Байдал
78
Рогозинский
44
Витенчук
26
Коломоец
26
Коломоец
44
Витенчук
42
Пасич
22
Матаррита
22
Матаррита
42
Пасич
Подлепенец
2
Хайнер
2
Хайнер
Подлепенец
27
Бланко
15
Рубчинский
15
Рубчинский
27
Бланко
8
Пихаленок
25
Когут
25
Когут
8
Пихаленок
34
Танчик
12
Подлепенец
12
Подлепенец
34
Танчик
Остались в запасе
Минай
Днепр-1
12
Александр Кемкин
ВР
94
Герман Пеньков
ВР
3
Иван Трубочкин
ПЗ
21
Руслан Паламарь
АП
17
Данил Голуб
ПВ
1
Яков Кинарейкин
ВР
93
Макс Валеф
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
99
Габриэль Гомес
ЦЗ
14
Vitaliy Fedoriv
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
6
Вячеслав Танковский
ЦП
Главный тренер
Александр Кучер
Остались в запасе
12
Александр Кемкин
ВР
94
Герман Пеньков
ВР
3
Иван Трубочкин
ПЗ
21
Руслан Паламарь
АП
17
Данил Голуб
ПВ
Остались в запасе
1
Яков Кинарейкин
ВР
93
Макс Валеф
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
99
Габриэль Гомес
ЦЗ
14
Vitaliy Fedoriv
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
6
Вячеслав Танковский
ЦП
Главный тренер
Александр Кучер
Статистика матча Минай - Днепр-1
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Минай
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Кривбасс
3 : 0
25.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Минай
3 : 2
19.05.2024
Колос
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 3
11.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Верес
3 : 1
06.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Минай
2 : 0
27.04.2024
Черноморец
Днепр-1
Лига конференций, 2 раунд
Днепр-1
0 : 3
25.07.2024
Академия Пушкаша
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Черноморец
0 : 2
25.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Днепр-1
1 : 1
19.05.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 0
12.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Днепр-1
1 : 0
06.05.2024
Кривбасс
Информация о матче
Стадион:
Авангард
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